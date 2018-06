Zwei Verletzte Bei Unfall in Saalfelden: B311 gesperrt

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein Pkw-Lenker aus Holland mit dem Auto eines deutschen Ehepaars. Der 72-Jährige Holländer und seine 68-jährige Beifahrerin aus Holland wurden unbestimmten Grades verletzt.

Unfall in Saalfelden: Verletzte in Krankenhaus eingeliefert

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurden die Holländer in das Krankenhaus Zell am See (Pinzgau) eingeliefert. Die Feuerwehr Saalfelden führte die Aufräumarbeiten durch und war mit insgesamt 21 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

B311 in beide Richtungen gesperrt

Die B311 war während der Unfallerhebung und Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.