Zwei Verletzte bei Verpuffung in Dorfbeuern

Die Einsatzkräfte waren am Dienstag in Dorfbeuern gefordert. - © Bilderbox/Symbolbild

Nach Überprüfung eines Flüssiggasbehälters ist es am Dienstag in Dorfbeuern (Flachgau) in Salzburg zu einer heftigen Explosion gekommen. Ein 64-jähriger Deutscher erlitt laut Polizei schwere Verbrennungen. Sein 28-jähriger Angestellter wurde ebenfalls verletzt.