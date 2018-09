Zwei Verletzte und über 100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Zehn Feuerwehren rückten nach Vöcklamarkt aus. (Symbolbild) - © Bilderbox

Zwei Verletzte und über 100.000 Euro Schaden: Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Vöcklamarkt (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich hat am Freitag zehn Feuerwehren gefordert. Rund 120 Mann waren im Einsatz.