Zwei weitere Tote nach polnischem Bergwerksunglück gefunden

Der Kohlehersteller Jastrzebska Spolka Weglowa hatte schon am Freitag erklärt, ein Teil des Bergwerks sei in Folge der Erschütterung vom vorigen Samstag überschwemmt. In der Nacht auf Sonntag wurde beim Abpumpen des Wassers einer der drei zuletzt noch vermissten Bergleute tot gefunden, ein weiterer am Sonntag in der Früh.

(APA/dpa)