Zwei Ziehmütter für Waldrapp-Küken im Tiergarten Schönbrunn

“Als wir die Küken vom Tierpark Rosegg und der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau übernommen haben, waren sie so klein, dass sie gerade in unsere Hand gepasst haben”, wurde Schmalstieg am Dienstag in einer Mitteilung des Tiergartens zitiert. “Seitdem füttern wir sie, streicheln sie und reden und spielen jeden Tag mit ihnen.”

Was nach einer lustigen Aufgabe klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Die Küken werden durch die Handaufzucht auf ihre beiden Ziehmütter geprägt, um sie später wiederansiedeln zu können.

“Im 17. Jahrhundert ist der Waldrapp in Mitteleuropa verschwunden. Der Tiergarten ist einer der Projektpartner des Waldrappteams, das mittlerweile im Rahmen eines europäischen Life+ Projektes daran arbeitet, den Waldrapp hier wieder heimisch zu machen”, erklärte Wiebke Hoffmann von der Abteilung für Forschung und Artenschutz im Tiergarten Schönbrunn. Das ist bei einem Zugvogel kein leichtes Unterfangen. Hoffmann: “Die Waldrapp-Küken, die in Zoos und Wildparks schlüpfen, kennen die Flugroute ins Winterquartier nicht. Deshalb müssen die Ziehmütter ihnen den Weg in die Toskana in einem Ultraleichtfluggerät vorfliegen.” Für Corinna Esterer und Anne-Gabriela Schmalstieg ist es schon die fünfte Aufzucht. Mit den diesjährigen 33 Küken haben sie dann bereits 130 Waldrappe auf die Auswilderung vorbereitet.

(APA)