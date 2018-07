Zweierlei vom Jungrind mit Kräuterpolenta und Gemüse

Für dieses Gericht solltet ihr euch in euren Kochkünsten sicher sein und etwas mehr Zeit einplanen. Die Zutaten reichen für vier Personen. Und das braucht ihr:

Zutaten

Beilage 1 Liter Gemüsesuppe 125 Milliliter Schlagobers 1 Rosmarinzweig 2 Schalotten 1 Thymianzweig 2 Knoblauchzehen 250 Gramm Polenta beliebig Parmesan beliebig Olivenöl beliebig frische Kräuter Salz Pfeffer, gemahlen

Fleisch 500 Gramm Jungrindfilet 2 Jungrindbackerl 2 Zwiebeln 3 Karotten 2 Petersilwurzeln 1/2 Stangensellerie 1 Knoblauchknolle 2 Esslöffel Tomatenmark 300 Milliliter Roter Portwein 500 Milliliter Rotwein 2 Liter Rindsuppe Pfeffer, gemahlen Salz

Gemüse 200 Gramm Hokkaidokürbis 2 Knollenfenchel Olivenöl Salz Pfeffer, frisch gemahlen



Und so geht’s:

Zuerst Zwiebel, Karotten Petersielwurzeln, Stangesellerie und Knoblauch fein schneiden. Dann die Backerl salzen und mit Öl in einem breiten Topf beidseitig goldbraun anbraten. Danach das Fleisch herausnehmen und das Gemüse rösten. Anschließend Tomatenmark dazugeben, kurz mitrösten und mit Rotwein und Portwein ablöschen. Das ganze köcheln lassen und mit Rindsuppe aufgießen. Nun kommt das Rind wieder in den Tops und wird bei 180 Grad Celsius etwa zwei Stunden im Ofen geschmort. Wer keinen ofenfesten Topf hat, füllt alles in eine Auflaufform und deckt diese mit Alufolie ab. Währenddessen Kürbis und Fenchel in Spalten schneiden, mit Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren und auf ein Blech legen. Danach das Fleisch portionieren, die Sauce abseihen, abschmecken und binden und die Fleischstücke zur Sauce geben. Das Gemüse dann bei 160 Grad 20 Minuten im Ofen backen.

In der Zwischenzeit die Kräuterpolenta zubereiten. Dafür Gemüsefond, Sahne, Schalotten, Rosmarin, Thymian und Knoblauchzehen einmal aufkochen, zehn Minuten ziehen lassen und abseien. Bei geringer Hitze die Polenta hinzugeben und fünf Minuten unter ständigem Rühren köcheln lassen. Sobald sie cremig ist mit Parmesan und Olivenöl verfeinern. Kurz vor dem Servieren die Kräuter fein hacken und dazugeben.

Das Jungrindfilet salzen und kurz scharf auf allen Seiten anbraten. Anschließend fünf Minuten bei 160 Grad in den Ofen geben, dann die Temperatur auf 80 Grad reduzieren und zehn Minuten ziehen lassen.

Fleisch, Gemüse, Polenta und Sauce auf den Tellern anrichten und servieren. Mahlzeit!

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.