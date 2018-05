Zweijähriger bei Autounfall in Saalfelden verletzt

Drei Beteiligte wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein zweijähriger Bub wurde am Freitag bei einem Autounfall in Saalfelden (Pinzgau) verletzt. Auch die Mutter sowie eine weitere Beteiligte erlitten Verletzungen, berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung.