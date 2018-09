Zweite NFL-Saisonniederlage für New England

Marvin Jones freut sich über seinen Touchdown - © APA (AFP/GETTY)

Die hoch eingeschätzten New England Patriots haben am Sonntag in der dritten Runde der National Football League (NFL) ihre zweite Niederlage kassiert. Das Team um Star-Quarterback Tom Brady musste sich bei den Detroit Lions 10:26 geschlagen geben. Für Detroits Matt Patricia, in der Vorsaison noch als Defensive Coordinator mit den Patriots in der Super Bowl, war es sein erster Sieg als Chefcoach.