Zweite Niederlage in Folge für Vanek-Team Columbus

2:2 in der best-of-seven-Serie - © APA (AFP/Getty)

Die Columbus Blue Jackets haben in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihren 2:0-Vorsprung in der “best of seven”-Serie vergeben und ihren Heimvorteil ungenutzt gelassen. Die Washington Capitals fügten am Donnerstag (Ortszeit) auswärts dem Team des diesmal ohne Scorerpunkte gebliebenen Thomas Vanek mit 4:1 die zweite Niederlage in Folge zu und glichen aus.