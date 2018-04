Zweiter Prozess gegen Bill Cosby gestartet

Die Auftakterklärung der Verteidigung wurde auf Dienstag verschoben. Der Richter entschied am Montag, sich zunächst statt des sofortigen Prozess-Beginns mit einem Einwand der Verteidigung zum Zweifel an der Unabhängigkeit eines Geschworenen zu beschäftigen. Dieser habe ausgeräumt werden können, sagte der Richter danach. Zuvor war es auf Cosbys Weg zum Gericht zu einem Zwischenfall gekommen. Eine halbnackte Frau sprang Cosby vor dem Gerichtsgebäude in den Weg und schrie “Mister Cosby, Vergewaltiger”. Das Wort “Vergewaltiger” (Rapist) hatte sie sich auch in roter Farbe auf den nackten Oberkörper geschrieben. Kurz darauf wurde sie von der Polizei überwältigt, festgenommen und abgeführt. Cosby musste umkehren und warten, bis sich die Lage beruhigt hatte.

Neue Jury im zweiten Prozess

Ein erster Prozess war vor rund zehn Monaten geplatzt, weil die Geschworenen sich auch nach tagelangen Beratungen nicht auf ein Urteil hatten einigen können. Für den zweiten Prozess gibt es nun eine neue Jury, außerdem hat Cosby neue Verteidiger. Bei einer Verurteilung könnte ihm eine lange Haftstrafe drohen. Auch bei der Neuauflage des Prozesses geht es um die Frage, ob Cosby Andrea Constand an einem Abend im Jahr 2004 mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben. Der Entertainer, der in den 1980er Jahren mit der “Bill Cosby Show” weltberühmt geworden war, weist die Anschuldigungen zurück.

Der Schauspieler wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, beschränkt sich der Prozess auf den Fall Costand.

(APA/dpa)