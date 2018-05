Der Zwergerlgarten lädt wieder zum Verweilen ein. - © FMT-Pictures/MW

Die Salzburger Zwergerl sind nach ihrem Kuraufenthalt bereits seit Anfang April zurück in ihrem Garten in der Stadt Salzburg. Auch der Basteigarten selbst bekam eine Restaurierung und ist wieder geöffnet, die Zwergerl präsentierten sich am Freitag in neuem Glanz. Zu ihren Ehren gibt es am 25. Mai ein Fest.