Zwischenlösung: EU-Kommission für 3-prozentige Digitalsteuer

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, sagte, die Digitalisierung erfordere eine Anpassung auch der herkömmlichen Vorschriften. Erste Wahl wären Vorschriften auf globaler Ebene mit der OECD. Derzeit werde ein inakzeptabel hoher Teil der Gewinne überhaupt nicht besteuert. EU-Steuerkommissar Pierre Moscovici sagte, “unsere Vorschriften aus der Vor-Internet-Ära erlauben es den Staaten nicht, in Europa tätige Digitalunternehmen zu besteuern, wenn diese hier nur eine geringe oder keine physische Präsenz aufweisen”. Dies bedeute aber ein “ständig wachsendes schwarzes Loch” für die EU-Staaten, da ihre Steuerbasis schwinde. Deshalb schlage die Kommission neue Rechtsstandard sowie eine Übergangssteuer für digitale Tätigkeiten vor.

Notwendig sei längerfristig eine gemeinsame Reform der Körperschaftssteuer-Vorschriften der EU für digitale Tätigkeiten. Dieser Vorschlag würde es den EU-Staaten erlauben, Gewinne, die in ihrem Hoheitsgebiet erwirtschaftet werden, auch ohne eine physische Präsenz eines Unternehmens in ihrem Gebiet zu besteuern. Die neuen Vorschriften würden sicherstellen, dass Online-Unternehmen genauso wie herkömmliche Unternehmen einen Beitrag zu den öffentlichen Einnahmen leisten.

Von einer digitalen virtuellen Betriebsstätte in einem EU-Staat werde ausgegangen, wenn eines von drei Kriterien erfüllt ist. Diese sind jährliche Erträge von mehr als 7 Mio. Euro in einem EU-Land, mehr als 100.000 Nutzer in einem Steuerjahr in einem Mitgliedsstaat sowie der Abschluss von mehr als 3.000 Geschäftsverträgen über digitale Dienstleistungen zwischen den Unternehmen und gewerblichen Nutzern in einem Steuerjahr. Letztlich werde mit einem solchen System eine klare Verbindung zwischen dem Ort der Erzeugung digitaler Gewinne und dem Ort der Besteuerung der Gewinne hergestellt. Die Maßnahme könnte in den Geltungsbereich der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage aufgenommen werden.

Die Zwischenlösung mit einer Übergangssteuer soll dazu dienen, ein schädliches Flickwerk nationaler Maßnahmen zu verhindern. Allerdings würde dies auch eine indirekte Steuer auf Erträge bedeuten, die mit bisher überhaupt nicht besteuerten digitalen Tätigkeiten erwirtschaftet werden. Daher könne dieses System nur eine Übergangslösung sein, außerdem werde sichergestellt, dass mögliche Doppelbesteuerungen bei dieser Zwischensteuer verhindert werden. Diese Übergangssteuer umfasse Erträge aus dem Verkauf von Online-Werbeflächen, Erträge aus digitalen Vermittlungsgeschäften sowie Erträge aus dem Verkauf von Daten, die aus Nutzerinformationen generiert werden.

Die Digitalsteuer von 3 Prozent sei aber “keine Vergeltungsmaßnahme” gegen die USA wegen der angekündigten Strafzölle, so EU-Steuerkommissar Pierre Moscovici. Er erklärte am Mittwoch in Brüssel, es handle sich um “keine antiamerikanische Steuer”, sondern um eine Initiative, die die EU schon lange vorbereitet habe. Generell gelte es zu beachten, dass die “digitale Revolution unsere Wirtschaft auf den Kopf gestellt” habe. Daher seien faire Regeln für alle Unternehmen nötig. Der EU-Gipfel werde sich mit der Sache befassen. Moscovici verwies darauf, dass innerhalb der vergangenen 20 Jahre neue Akteure und Dienstleister am Markt aufgetaucht seien. “Digitale Aktivitäten sind zum täglichen Brot geworden”.

Es gebe 20 Milliarden E-Mails täglich, die weltweit ausgetauscht würden. Dazu kämen 800 Millionen Videos, die heruntergeladen würden, 150 Millionen Postings im Internet und “genau so viele Clicks verbergen sich hinter den Zahlen”. Es handle sich also um ein florierendes Geschäft, das vier Prozent des BIP 2020 ausmacht. Die digitalen Unternehmen hätten zuletzt ein jährliches Wachstum von 14 Prozent und “des ist natürlich sehr viel mehr als in den übrigen Wirtschaftszweigen”.

Die Zwischenlösung der EU-Kommission für eine Digitalsteuer auf europäischer Ebene ist für die Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich “nur ein Minischritt”. Allerdings führe er zumindest in die richtige Richtung.

(APA)