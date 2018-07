Zwölfjährige nach zu langer Wandertour erschöpft geborgen

Ein Polizeihubschrauber rettete den Mann und seine Tochter - © APA (Symbolbild)

Ein Mädchen und sein Vater sind am Dienstag am Großglockner (Bezirk Spittal an der Drau) völlig erschöpft von einem Polizeihubschrauber mit dem Seil aus einer Scharte geborgen worden. Der 46-jährige war mit der Zwölfjährigen von der Elberfelderhütte in Heiligenblut den Wiener Höhenweg in Richtung Adolf-Noßbergerhütte gegangen, berichtete die Polizei.