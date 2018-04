Zwölfjährige schwer verletzt bei Verkehrsunfall in Puch

Am frühen Nachmittag kollidierte in der schmalen Risolstraße ein Klein-Lkw mit einer Motorradfahrerin. Bei dem Sturz zog sich die 41-jährige Motorradlenkerin leichte Blessuren zu, doch ihre Tochter am Sozius wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus (LKH) in die Stadt Salzburg geflogen werden.

Nächster Crash in Puch

Später am Nachmittag ereignete sich in der Schulstraße der nächste Unfall. Ein 32-jähriger Radfahrer stieß auf einer Kreuzung gegen das Auto einer Tennengauerin (19). Der Tiroler stürzte dabei über die Motorhaube des Pkw und wurde laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus (UKH) eingeliefert.