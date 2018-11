Zwölfjähriger präsentiert Projekt bei Salzburger “Mini Maker Faire”

Der zwölfjährige Niklas baut bereits Roboterarme. - © Wissensstadt Salzburg

Die “Maker Faire” hat ihren Ursprung in den USA. Sie soll Wissenschaftsmesse, Jahrmarkt und ungezwungener Austausch in einem sein. Zum zweiten Mal fand eine solche Messe am Samstag auch in Salzburg statt. Besucher bekamen so einiges zu sehen: Von Mode aus Südkorea, über den zwölfjährigen Gründer des “Technikforums”, bis zu Pflanzen die anzeigen, wann sie Wasser brauchen.