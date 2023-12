Weihnachts-Einkäufe ohne Stress erledigen und dabei die Kinder in den besten Händen wissen? So lässt sich das weihnachtliche Flair in der Salzburger Altstadt perfekt genießen! Die Advent-Freizeit-Betreuung für Kinder in der Altstadt Salzburg an den drei kommenden Adventwochenenden macht es möglich.

Mit der Serviceeinrichtung „Advent-Freizeit-Betreuung für Kinder in der Altstadt Salzburg“ bietet der Altstadtverband Salzburg professionelle Beaufsichtigung und Unterhaltung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren - zentral gelegen in der Altstadt - in der Griesgasse 19/1. Stock und sorgt damit für einen erlebnisreichen Altstadtbesuch für die ganze Familie in der Vorweihnachtszeit. An den kommenden drei Adventwochenenden jeweils von Donnerstag bis Samstag vom 7. bis 9. Dezember, 14. bis 16. Dezember und 21. bis 23. Dezember 2023, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags sowie am 8. Dezember von 10 bis 18 Uhr können Stadtbesucher:innen diese kostenlose Betreuung für ihre Kinder insgesamt zwei Stunden pro Tag in Anspruch nehmen. Zeit für ein stressfreies Weihnachts-Einkaufsvergnügen für Jung & Alt! Die Kids erwartet ein Indoor-Abenteuerplatz mit abwechslungsreichen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Erfahrene Freitzeitcoaches übernehmen die liebevolle Betreuung der „Kleinen“, mit Rücksichtnahme auf persönliche Bedürfnisse, für insgesamt zwei Stunden pro Kind und Tag, während die „Großen“ gemütlich ihre Einkäufe und Erledigungen in der Altstadt tätigen können. Einkaufen in der frischen Luft inmitten des einzigartigen Ambientes der Salzburger Altstadt erfreut die Einheimischen und Besucher:innen aus dem In- und Ausland. Und die Advent-Freizeit-Betreuung in der Altstadt Salzburg lässt die Kinderherzen höher schlagen und verschönert das Warten auf das Christkind!

Mit dem 8. Dezember steht auch noch ein Feiertag zum Einkaufen bevor! Die meisten Geschäfte in der Salzburger Altstadt werden an Maria Empfängnis geöffnet sein. An diesem Tag steht die Advent-Freizeit-Betreuung für Familien mit Kindern bereits von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung. Auf zum Happy Shopping in die Salzburger Altstadt!

Alle Informationen zur Advent-Freizeit-Betreuung für Kinder Altstadt Salzburg finden Sie auf der Website des Tourismusverbandes Salzburger Altstadt unter www.salzburg-altstadt.at/de/weihnachten/freizeitbetreuung

Öffnungszeiten 2023:

Donnerstag, 7. Dezember: 13 bis 18 Uhr

Freitag, 8. Dezember und Samstag, 9. Dezember: 10 bis 18 Uhr

Donnerstag, 14. und Freitag, 15. Dezember: 13 bis 18 Uhr

​Samstag, 16. Dezember: 10 bis 18 Uhr

Donnerstag 21. und Freitag, 22. Dezember: 13 bis 18 Uhr

Samstag, 23. Dezember: 10 bis 18 Uhr

(Quelle: S24)