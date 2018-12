An Weihnachten denken - Tickets schenken!

Sport Highlights und spannende Wettkämpfe

Wer es sportlich liebt, kann vom 1. bis 2. Februar 2019 bei den TENNIS DAVIC CUP “Festspielen” rund um Dominic Thiem und Co mitfiebern. Mit einem Sieg gegen die chilenische Mannschaft qualifiziert sich Österreich für das WM-Finalturnier in Madrid. Nur kurz darauf trifft sich die internationale Karateszene zum TURNIER: KARATE1 – SERIES A vom 1. bis 3. März in der Salzburgarena.

Große Shows und die Welt der Fantasie

Mit Tricks und Illusionen versetzen DIE EHRLICH BROTHERS am 14. Februar in ihrer Show FASZINATION das Publikum wieder ins Zauberfieber. Am 19. und 20. April beeindrucken die MASTERS OF DIRT mit atemberaubenden Sprüngen auf Bikes, Quads und Mini-Bikes. Europas beliebte Pferdeshow CAVALLUNA – Welt der Fantasie ist vom 11. bis 12. Mai 2019 zu Gast und startet ihre bisher größte Tournee. Mit seiner Edutainment-Show "It’s All About Family" gibt CESAR MILAN am 27. Oktober, wie immer lehrreich, interessant und mit viel Humor, seine Ausführungen zum Thema Hund und der Spezies Mensch zum Besten. Optimistisch wird es bei LUKE MOCKRIDGE am 6. Juni, wenn er sich fragt: Ist der Blick auf die Welt wirklich eine Dystopie oder gibt’s für jeden ein Luckyland?

Musicals, Musicals, Musicals

„BEAT IT!“ ist eine Hommage an Pop-Idol Michael Jackson. Am 19. Februar feiert das brandneue Musical Premiere in Salzburg.

​Bei HAVANA NIGHTS am 24. Februar entführen beste Tänzer Havannas das Publikum mit einer feurigen Mischung aus Salsa, Merengue, Hip-Hop, Breakdance und kubanischer Zirkustradition auf die Insel Kuba. AFRIKA! AFRIKA! sorgt mit magischen Zirkus-Momenten für drei unvergessliche Abende Anfang Mai.

Konzerte der Superstars

In ein Feuerwerk der Emotionen entführt ANDRÉ RIEU seine Fans am 25. Mai im Rahmen seiner Welttournee 2019. Unter dem Motto „ALLES IST ERLAUBT - 1000 JAHRE EAV – Die Abschiedstournee 2019“ begeistert die Kultformation am 5. und 8. Mai, sowie am 19. September in der Salzburgarena.

