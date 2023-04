Bauwerksbegrünung für eine lebenswerte Stadt

Glas, Asphalt, Beton - willkommen in der Stadt. Gegenwärtig leben über 55% der Weltbevölkerung in Städten. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen (UN) werden es im Jahr 2030 rund 60% sein. Diese Zukunftsaussichten sowie das Weltklima, stellen Städte vor große Herausforderungen. Auch in Salzburg widmet man sich verstärkt diesem Thema, denn die Anzahl der mit Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg lebenden Personen, ist in den letzten Jahren von 149.385 (2012) auf 157.533 (2022) gestiegen. Kleine Blumenkisten und die obligatorische begrünte Verkehrsinsel reichen nicht mehr aus. Eine Herausforderung, welcher sich vor allem auch die Baubranche stellen muss. "Grundsätzlich gehen wir davon aus, das die zukünftigen Käufer:innen mehr Begrünung in den Städten verlangen werden", so Patrick Wörndl vom Salzburger Bauträger Kainz Gruppe. Welche Anforderungen müssen in Zukunft erfüllt werden, um die Lebensqualität in Städten zu erhöhen und dem Klimawandel bestmöglich entgegenzuwirken?

Temperaturen in Österreichs Städte steigen

Städte sind wärmer als ihre Umgebung. Laut der ZAMG kühlen Städte in der Nacht nur langsam ab. Diverse Statistiken der Zentralstation für Meteorologie und Geodynamik zeigen, dass es in den dicht besiedelten Städten Salzburg, Graz, Innsbruck, Wien und Klagenfurt mehr jährliche Sommertage (Temperatur >25°C) gibt als in deren direkter Umgebung.

Grund dafür ist ist, dass die vielen Straßen und Gebäude die Sonneneinstrahlung speichern und die Wärme nur langsam wieder abgeben. Durch die Bebauung kann auch kein frischer Wind mehr durch die Straßen fegen und kühle Luft in die Stadt bringen. Der Mangel an Grün tut sein Übriges. Ein unvorteilhafter Mix, welcher Städte zu sogenannten "Hitzeinseln" macht. Und ohne weitgreifende Veränderungen, werden die Temperaturen in den Städten immer weiter steigen und fatale Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben.

Gesundheits- und Umweltrisiko Hitze

Hitze kann das körpereigene Kühlsystem überfordern und zu Problemen des Herz- Kreislaufsystems führen. Besonders betroffen sind Kinder, ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen. Auch Personengruppen die Berufe im Freien ausüben, sind der Hitze ausgesetzt. Durch die vermehrten Hitzetage und Tropennächte, fehlt es dem Körper an Regenerationszeit, da er dauerhaft warmen Temperaturen ausgesetzt ist. Von den heißen Tagen und warmen Nächten, werden auch in Zukunft vorrangig in den Innenstädten lebende Personen betroffen sein.

Stadt Salzburg setzt auf Bauwerksbegrünung

In Salzburg setzt man stark auf Bauwerksbegrünung in Form von Dach- und Fassadenbegrünung. Für bodengebundene Grünflächen ist in Städten meist kein Platz mehr vorhanden, daher sieht die Stadt Salzburg eine Chance darin, eine optimale Mehrfachnutzung am Gebäude zu schaffen. In einem ausführlichen Leitfaden werden die Mindestanforderungen der Stadt an die Bauherr:innen und Planer:innen aufgelistet. Welche Vorteile sieht die Stadt in der Bauwerksbegrünung?

Verbesserung des Stadtklimas

Wasseraufnahme und Speicherung

Steigerung der Biodiversität

Lebensraumerweiterung (z.B. Urban Gardening, Spiel- und Sportfläche)

Soziale und gesundheitliche Aspekte

Schutz der Gebäudehülle

"Wir als Bauträger halten uns natürlich an den Leitfaden der Stadt Salzburg. Wir haben bei Projekten schon immer versucht, viel Grünflächen bzw. natürliche Baustoffe wie Holz zu integrieren. Bei einem aktuellen Bauprojekt in Kraiham probieren wir erstmals eine Bauweise aus, die eine Käuferschicht ansprechen soll, die auf Unabhängigkeit großen Wert legt. Das bedeutet für uns, dass neben der Niedrigenergiebauweise auch eine Tiefenwärmepumpe, eine Solaranlage sowie Kaminöfen eine zentrale Rolle spielen", so Patrick Wörndl von der Kainz Gruppe über die Maßnahmen von Seiten eines Bauträgers.

Ziel ist ein, einen Mehrwert für Mensch und Natur zu schaffen. Dachflächen lassen sich so z.B. für den Anbau von Gemüse oder als Imkereinutzen. Tagtäglich werden Flächen verbaut, Grünflächen verschwinden. Die Bauwerksbegrünung in Kombination mit Energienutzung mittels Photovoltaik und Solarpaneelen kann für Städte die Chance, sein, Mensch und Natur wieder ein Stück zurückzugeben.

