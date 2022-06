Klimaticket Salzburg: günstig und familienfreundlich

Was ist das Klimaticket Salzburg?

Das Klimaticket Salzburg ist eine Netzkarte für das Bundesland Salzburg und ermöglicht Ihnen die Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im ganzen Bundesland Salzburg für 365,- Euro pro Jahr.

Für wen ist das Klimaticket Salzburg?

Ein Ticket für ALLE. Ob Pendler:innen, Familien oder Personen, die ihre Wochenendausflüge gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten. Das Klimaticket Salzburg kann online oder direkt im Kundencenter Salzburg Verkehr sowie bei den ServiceCentern Verkehr der Salzburg AG und den Ticketschaltern der ÖBB beantragt werden.

Braucht mein Kind ein Klimaticket Salzburg?

Alle im Salzburger Familienpass eingetragenen Kinder bis 14 Jahre fahren mit dem Klimaticket Salzburg gratis mit (nicht gültig für das Klimaticket Salzburg Edelweiß - Seniorennetzkarte). Den Salzburger Familienpass erhalten Sie auf Ihrem Gemeindeamt/Magistrat. Führen Sie Ihren Salzburger Familienpass für Kontrollzwecke bitte mit.

Ist das Klimaticket Salzburg auch grenzüberschreitend (DE) nutzbar?

Unter anderem können die zwei S-Bahn-Linien (S2 und S3) bis Freilassing ins Nachbarland genutzt werden. Ein besonderer Vorteil für Pendler:innen oder Familien und Alleinreisende, die zum Einkaufen oder für Ausflüge zu den Nachbarn fahren möchten. Die S2 fährt täglich auf der gesamten Strecke zwischen Freilassing und Straßwalchen im Stundentakt. Die S3 verkehrt grenzüberschreitend zwischen Bad Reichenhall und Schwarzach St.Veit. An Werktagen wird die S3 im Halbstundentakt zwischen Freilassing und Golling-Abtenau geführt.

Mit dem Klimaticket Salzburg können auch die Stadtbuslinien 81 und 82 in Freilassing befahren werden. Nähere Infos zu der räumlichen Gültigkeit des Klimaticket Salzburg finden Sie hier.

Muss ich für meinen Hund oder mein Fahrrad extra zahlen?

Besitzer:innen des Klimaticket Salzburg oder des Klimaticket Edelweiß können ihre Hunde in allen Linienbussen und -bahnen in Salzburg kostenlos mitnehmen. Die Fahrradmitnahme ist in allen Nahverkehrszügen der ÖBB (S-Bahn, REX, Regionalzug) gratis. In städtischen Bussen gilt die Fahrradmitnahme ab 9 Uhr. Die Fahrradmitnahme in Zügen der Salzburger Lokalbahn und Pinzgauer Lokalbahn ist nur gegen Aufpreis möglich. In Regionalbussen ist die Fahrradmitnahme nur in Ausnahmesituationen möglich. Der Lenker entscheidet nach der aktuellen Platzsituation, ob eine Mitnahme möglich ist. Kinderwägen und Rollstühle haben in allen Verkehrsmitteln Vorrang.

Was ist das Klimaticket Salzburg PLUS?

Mit dem Kimaticket Salzburg PLUS können Sie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen eine zweite Person gratis mitnehmen. Das Klimaticket Salzburg PLUS ist übertragbar. Wem immer Sie die Karte auch borgen, er oder sie darf damit fahren. Der Aufpreis zu einem Klimaticket Salzburg PLUS beträgt 100,- Euro.

Neu ab 1.7.2022:

Ab 01.07.2022 gibt es für alle unter 26 Jahren das Klimaticket Salzburg U26 sowie für Personen mit Behinderung das Klimaticket Salzburg Spezial zu einem verringerten Preis von 274,- Euro pro Jahr. Der Vorverkauf dafür startet am 01.06.2022.

