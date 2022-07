Wie geht ökologisches Bauen in der Zukunft?

Kamen früher nur jene Baustoffe zum Einsatz, die gerade verfügbaren waren, stecken heute Materialien und Verfahren in Gebäuden, die Mensch und Umwelt stark belasten. Mittlerweile nimmt das Bauwesen eine zentrale Rolle in Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele 2050 sowie die Erhaltung der Lebensqualität für zukünftige Generation ein.

Was steckt hinter Nachhaltigkeit im Bauwesen?

Generell geht es bei Nachhaltigkeit im Bauwesen darum, im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes die Natur so wenig wie möglich zu belasten. So beginnt ökologische Nachhaltigkeit heute schon bei der Planung, wie uns Rudi Kainz jun. von der Kainz Gruppe erzählt.

Nachhaltiges Bauen fängt schon bei der Projektplanung an. Was wird mit welchen Materialien gebaut? Wird viel nachwachsendes heimisches Holz verwendet? Wird die Abbruchmasse zumindest zum Teil wiederverbaut? Wieviel Boden wird versiegelt? Wieviel Grünflächen, Dach- und/oder Fassadenbegrünung sind geplant? Werden Wärmepumpen, Pelletsheizungen und Photovoltaikanlagen verbaut. Wird die wachsende E-Mobilität miteingeplant? Die Stadtplanung kann auch mit der Bebauungsdichte und Bauhöhe Impulse setzen. Wenn verstärkt in die Höhe gebaut wird, können mehr Freiraum und nicht versiegelte Flächen geschaffen werden. Je mehr Dichte desto ökologischer.

Ein weiterer Punkt ist, welche Professionisten und Lieferanten man beauftragt. Die Wertschöpfung kann in der Region gehalten werden und die Wege sind kurz.

Die Wahl des Grundstücks, die Architektur sowie die Abfallvermeidung und Recycling spielen dabei genauso eine tragende Rolle wie der Einsatz von Hightech und die Berücksichtigung von Fortschritt und Wandel in Bereichen wir u.a. Mobilität. So muss schon heute beim Bauen die Entwicklungen von morgen bedacht werden. Laut dem Klima-und Energiefonds machen Tiefgaragenplätze innerstädtisch rund 25% der gesamten Baukosten aus. Doch sind diese heute überhaupt noch zeitgemäß? Nicht nur die Antriebsart der Fahrzeuge ändert sich, sondern auch die Nutzung ist im Wandel. In Deutschland hat sich laut dem Umweltbundesamt die Anzahl registrierter Nutzer und Nutzerinnen von Car-Sharing-Fahrzeugen zwischen 2011 und 2022 verzwölffacht. Eine Statistik des Verkehrsbundes Österreich aus dem Jahr 2021 zeigt auf, das es in Österreich bereits über 918.000 autofreie Haushalte gibt. Seit 2010 ist die Zahl jener Haushalte um rund 100.000 gestiegen. „Die größte Herausforderung für einen Bauträger ist, ein gesundes Mittelmaß zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu finden. Für jedes Bauvorhaben wird ein Energieausweis erstellt, in dem das Gebäude ganzheitlich betrachtet wird. So werden beispielsweise eine gut gedämmte Gebäudehülle, eine nachhaltige Heizung und Warmwasserbereitung oder die Verwendung von ökologischen Baustoffen gefördert. Anhand der Energieausweise die an Förderungen gekoppelt sind, sind die Baustandards hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit stark gestiegen“, erklärt Kainz jun..

Altbauten nachhaltig sanieren

Doch Handelbedarf besteht nicht nur bei Neubauprojekten. Laut dem Faktencheck Nachhaltiges Bauen des Klima- und Energiefonds ist der Gebäudesektor für ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Heizen, Warmwasserbereitstellung und Kühlung benötigen erhebliche Mengen an Energie. Rund drei Viertel der Gebäude in Österreich wurden vor 1990 errichtet. 60% davon gelten aus energetischer Sicht als sanierungsbedürftig. Eine thermische Sanierung und eine Versorgung mit erneuerbaren Energien kostet zwar Geld, doch Analysen zeigen deutlich, dass sich die Mehrkosten über den Lebenszyklus gesehen durch die Einsparung an Energiekosten ausgleichen. Um einen Anreiz für notwendige Sanierungsmaßnahmen zu schaffen, müssen Vermieter schlecht gedämmter Wohnungen oder Häuser in Deutschland ab 2023 einen Teil der CO2-Abgabe auf Heizkosten übernehmen.

In Österreich gibt es bis dato noch kein Gesetz in diese Richtung, entlastet werden Haushalte über den Klimabonus, welcher im Oktober 2022 das erste Mal an anspruchsberechtigte Haushalte ausbezahlt wird und neben der CO2-Bepreisung einen Teil der ökosozialen Steuerreform bildet. Ab Juli 2022 sollen CO2-Emissionen 30 Euro pro Tonne kosten und jährlich bis 2025 erhöht werden. Kurz gesagt: Wer also weder mit dem Auto unterwegs ist noch mit Gas, Kohle oder Öl heizt, bekommt die Erhöhung nur gering zu spüren, profitiert jedoch von der Auszahlung des Klimabonus. So soll sich ein klimafreundliches Leben auch finanziell lohnen.

Wie sieht die Zukunft von Nachhaltigkeit im Bauwesen aus?

Maßnahmen die den Geldbeutel schonen, die Umwelt entlasten und einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten werden mittlerweile nicht durch diverse Förderstellen oder das internationale Klimaschutzabkommen von Paris forciert, sondern dürfen sich gleichermaßen über einen starken gesellschaftlichen Zuspruch freuen. „Wird ökologisch gebaut, stellt dies auch für den Käufer einen Mehrwert dar. Weniger Betriebskosten wie Strom und Heizung durch die Niedrigenergiebauweise. Weniger Abhängigkeit von Lieferanten durch PV-Anlagen und Wärmepumpen. Mehr Wohlbefinden durch den Einsatz von natürlichen und nachwachsenden Ressourcen„, so Kainz.

Neben einer ressourcenschonenden und energieeffizienten Bauweise mit Abbruchrecycling, PV-Anlagen sowie der Einbindung von grünen Technologien und natürlichen Grünflächen sowie Dach- und Wandbegrünung, sieht Rudi Kainz jun. eine große Chance in der Bebauungsdichte und Bauhöhe. „Als Bauträger sowie Eigenheimbesitzer übernimmt man Verantwortung für die Gesellschaft sowie für die zukünftigen Generationen“, sagt Rudi Kainz jun..

(Quelle: SALZBURG24)