Die Wirtschaftskammer Salzburg hat diese Plattform am 25. März aus der Taufe gehoben und mit der Mediengruppe der Salzburger Nachrichten namhafte Kooperationspartner an Bord geholt. „Wir unterstützen damit aktiv Salzburgs Unternehmen, ihre Angebote in der Auslieferung von Produkten und im Service beim Kunden bekannter zu machen. Die hohen Zugriffszahlen und die Nutzung durch die Salzburgerinnen und Salzburger freuen uns daher sehr“, sagt WKS-Direktor Dr. Manfred Pammer. Auch wenn nun die Betriebe nach und nach wieder öffnen dürfen, sollten Onlinepräsenz und Zustelldienste für viele Firmen ein wichtiges Standbein bleiben, empfiehlt die Wirtschaftskammer. Über die Sparten und Branchen oder auch über das WIFI gibt es dafür schon seit langem entsprechende Bildungs- und Informationsmöglichkeiten. „Die aktuelle Krise hat hier zu interessanten Initiativen geführt, die nun viele Chancen für das Online-Geschäft bieten. Auch unsere Plattform soll bestehen bleiben und sukzessive verbessert werden,“ kündigt Pammer an. Von den 51.000 Suchvorgängen auf www.kaufen-in-salzburg.at wurde am häufigsten nach Lebensmitteln und in der Produktkategorie „Haushalt und Garten“ gesucht. Dahinter folgen die Suchen nach verschiedenen Dienstleistungen sowie nach „Mode und Freizeit“ (jeweils 2400 Mal).

Angebote in allen Produktkategorien

Nicht nur nachfrageseitig wird die Plattform sehr gut angenommen, auch bei den Angeboten tut sich täglich was. „Aktuell haben sich mehr als 350 Firmen mit ihren Angeboten registriert. Die Bandbreite ist bereits sehr groß und man findet zu allen Produktkategorien Waren oder Dienstleistungen“, berichtet WKS-Marketingleiter Klaus Höftberger. Die Einladung sich und seine Produkte zu präsentieren, ergeht an alle Mitgliedsbetriebe der WKS. „Das Service und der Eintrag sind völlig kostenlos und in wenigen Minuten erledigt. Selbst wenn man bereits einen eigenen Web-Shop hat oder über andere Plattformen im Internet präsent ist, erhöht ein zusätzlicher Eintrag auf kaufen-in-salzburg.at die Wahrscheinlichkeit gefunden zu werden“, lautet der Appell Höftbergers. Neben der Angabe der richtigen Produktkategorie sei es wichtig im Freitextfeld die angebotenen Produkte einzeln namentlich anzuführen. „Auch das erhöht die Trefferquote,“ sagt der WKS-Marketingchef.

(Quelle: SALZBURG24)