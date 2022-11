Daniel Craig tänzelt mit Wodkaflasche durch Werbespot

Seitdem Daniel Craig vergangenes Jahr sein Karriereende als 007 verkündet hat, widmet er sich einer Reihe von neuen Projekten. Unter anderem macht der 54-Jährige jetzt Werbung für den polnischen Premium-Wodka von Belvedere.

Daniel Craig tänzelt mit Selbstironie

Der zwei Minuten lange Werbespot kommt aus der Feder von Oscar-Preisträger Taika Waititi. Craig tänzelt – schwungvoll, launisch, in Lederjacke und Ruderleiberl, mit viel Selbstironie durch die Hallen und Gänge des Luxus-Hotels Cheval Blanc, um an der Mini-Bar seinen Wodka zu trinken: "Finally", also „endlich“, kommentiert Craig dann am Ende des Spots.

Belvedere-Spot im Netz Thema

Die Fans reagieren in den sozialen Netzwerken durchweg positiv auf den Werbespot. Einige wenige, wie etwa Schriftsteller Adam Roberts, kritisieren den beworbenen Lebensstil. Der Erfolg für Belvedere ist eindeutig – es wird darüber gesprochen. Die Marke Belvedere gehört übrigens zum Luxuskonglomerat Moët Hennessy Louis Vuitton. Namensgeber ist der Warschauer Belvedere-Palast. Der Wodka erhielt über die Jahre zahlreiche Auszeichnungen.

Daniel Craig tut seit Bond wirklich alles, um meine Meinung über ihn zu revidieren. Großartig. https://t.co/ad09FRhB1k — Isabella Donnerhall (@DonnerBella) November 16, 2022

The moral of that Belvedere vodka advert seems clear: "get drunk on this booze & you'll embarrass yourself in public and Dad-dance in a way not even Daniel Craig can make look cool". — Adam Roberts (@arrroberts) November 14, 2022

Und was macht Daniel Craig sonst noch?

Daniel Craig spielte in fünf James-Bond-Abenteuern zwischen 2006 und 2021 die Hauptrolle. Außerdem wirkte er als 007 an der Seite von Königin Elizabeth II. im Eröffnungsfilm für die Olympischen Spiele 2012 in London mit. In dem Clip von Regisseur Danny Boyle springt Bond gemeinsam mit der Queen per Fallschirm aus einem Hubschrauber.

Mit "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", der vor einem Jahr im Kino lief, verabschiedete sich Craig endgültig von der Rolle. Demnächst ist Craig in der Krimikomödie "Glass Onion: A Knives Out Mystery" beim Streamingdienst Netflix zu sehen (ab 23.12.). In dem Film, der in den USA und in Großbritannien auch kurz ins Kino kommt und der eine Fortsetzung des Kinohits "Knives Out - Mord ist Familiensache" ist, spielt Craig zum zweiten Mal den Detektiv Benoit Blanc. Ein dritter Teil der "Knives Out"-Filmreihe ist schon in Planung.

