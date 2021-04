Das perfekte Ski Erlebnis

Wenn Wintersportler an den Winterurlaub denken, dann haben sie oft Bilder von strahlendem Sonnenschein, weißen, perfekt präparierten Pisten und zünftiger Hüttengaudi vor Augen. Die Realität zeigt sich leider manchmal auch etwas anders. Lange Schlangen am Lift und eisiger Schneeregen, der ins Gesicht klatscht, sind häufig große Herausforderungen für eingefleischte Skifahrer und Snowboarder. Dabei ist es nicht nur in der Hauptsaison im Winter möglich, den Wintersport zu genießen, sondern das ganze Jahr über. Und gerade in der warmen Jahreszeit bieten die dann noch geöffneten Skigebiete auch perfekte Bedingungen für einen sorgenfreien Wintersporturlaub.

Skifahren am Gletscher

Während die meisten ihren Winterurlaub auf die Monate Dezember bis Februar legen, freuen sich viele auf ihren Skiurlaub im Sommer. Denn dann locken herrliche Skiregionen weit oben in den Bergen. Denn am Gletscher lässts ich auch im Sommer noch der Wintersport ausüben. Dies bietet sogar ein ganz besonderes Erlebnis. Denn gerade in der warmen Jahreszeit sind oben auf den Gipfeln auch die besten Wetterbedingungen gegeben. Strahlender Sonnenschein bedeutet auch, nicht mehr so viel anhaben zu müssen wie im tiefsten Winter, auch wenn es gut ist, auf Wetterumschwünge vorbereitet zu sein. Gerade in den Salzburger Alpen warten auch im Sommer mehrere Skigebiete inmitten einzigartiger Naturlandschaften, die prädestiniert dafür sind, eins mit der Natur zu werden und unbeschwert Schwünge in Richtung Tal zu üben.

Faszination Gletscher-Skiurlaub

Die Skigebiete des Salzburger Landes punkten seit Jahrzehnten durch eine perfekte Mischung aus atemberaubenden Naturkulissen und hochwertiger und gut ausgebauter Infrastruktur. Alle Skilifte der Region sind modern und komfortabel und bringen die Wintersportler zu den aufregendsten Spots der Region, von wo es Pisten unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades wieder hinunter geht. Dazu bieten sich mehrere Skischaukeln an, die den Aktionsradius vergrößern, indem Skiorte miteinander verbunden werden. Auch die Gastronomie im Herzen Österreichs kann sich sehen lassen. Was gibt es Schöneres, als das Bergpanorama nach einem Tag voller aufregender Abfahrten zu genießen und sich dabei warm eingepackt in Skibekleidung von Peak Performance bei Käsespätzle oder einem Germknödel zu stärken. Gerade am Gletscher bieten viele Skihütten auch großzügige Sonnenterrassen mit Liegestühlen an, die bei Sonnenschein gerne in Anspruch genommen werden. Gerade dieses einzigartige Flair in Kombination mit internationalem Publikum schafft eine Atmosphäre, wie sie kaum woanders zu finden ist. Darüber hinaus ist gerade das Salzburger Land für seine besonders familienfreundlichen Skiorte bekannt und beliebt.

Skifahren – das perfekte Training für Körper und Geist

Ein Aspekt, der viele Wintersportler auch im Sommer auf die Berge treibt, ist die Tatsache, dass Skifahren das perfekte Training für den Körper, aber auch für den Geist darstellt. Denn beim Skifahren werden alle Muskeln gleichermaßen beansprucht, sodass ein perfektes Workout gegeben ist. Sowohl Kraft als auch Ausdauer sind gefordert. Skifahren verbessert die Hand-Augen-Koordination und ist perfekt geeignet, um den Kopf freizubekommen. Denn aufgrund der vielen Eindrücke und der benötigten Konzentration ist während dem Skifahren nicht viel Zeit, um andere Gedanken zu hegen. Umso mehr lassen sich die Eindrücke Revue passieren, wenn nach den ersten Anstrengungen des Tages in einer Skihütte eingekehrt werden kann und die Muskeln auch wieder entspannt werden können. Der perfekte Urlaub gelingt, wenn nach einem Skitag auch noch die Therme besucht wird, um die Muskeln wieder zu entspannen.

In die Berge mit der ganzen Familie

Nicht wenige Skiurlauber starten gemeinsam mit ihrer Familie in die Berge, um dort einige unbeschwerte Tage zu verbringen. Denn das Skifahren eignet sich perfekt, um gemeinsam mit den Liebsten in der Natur unterwegs zu sein und neue Erfahrungen zu sammeln. Im Salzburger Land finden sich auch für Anfänger und Kinder ausreichend Skischulen, die dabei helfen, die ersten Schwünge einzulernen. Nach der Skischule können die Kinder ihren Eltern stolz zeigen, was sie gelernt haben und auch gemeinsam auf die Piste starten.

(Quelle: SALZBURG24)