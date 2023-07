Die neue E-Vignette Schweiz kommt

Die E-Vignette Schweiz wird nach einiger Zeit des Wartens und Verschiebens nun endlich eingeführt. Sie löst die bisherige Klebevignette nicht ab, sondern ergänzt sie. Sie kostet genauso viel wie die bisherige Klebevignette, auch der Gültigkeitszeitraum bleibt gleich. Die E-Vignette ist an das Kontrollschild, also das Kennzeichen des Kraftfahrzeuges gebunden. Das hat den großen Vorteil, dass Autowechsel und Wechselkennzeichen nun nicht mehr mit dem Kauf einer weiteren Vignette einhergehen. Die Klebevignette durfte und darf auch weiterhin nämlich nicht abgelöst und neu angebracht werden. Das ist sowieso ein schwieriges Unterfangen, denn die rasiermesserscharfe Klebevignette zerbricht beim Ablösen und hat schon so manchem Kraftfahrzeugführer Schmerz verursacht. Das lästige Abkratzen fällt dann für viele Schweizer im nächsten Jahr weg, wenn sie für das nächste Jahr statt der Klebevignette die neue E-Vignette kaufen.

Der lange Weg zur E-Vignette

Schon im Jahr 2012 wurde die elektronische Vignette für die Nutzung der Nationalstraßen vom Bundesrat auf den Weg gebracht, doch der Nationalrat stimmte gegen die elektronische Vignette. Ein Jahr später ließ die Oberzolldirektion verlauten, dass ein Systemwechsel zum Jahr 2019 geplant sei. Wieder wurde es ruhig um die E-Vignette in der Schweiz, bis der Bundesrat 2017 eine Vernehmlassung initiierte. Erst im Jahr 2019 stimmte dann auch der Nationalrat für die E-Vignette und der Weg war geebnet. Es sollte noch einmal 4 Jahre dauern, bis es die E-Vignette nun tatsächlich gibt. Während die Schweiz noch bei der Einführung der Vignette an sich Vorreiter war, bildet sie nun in der Einführung der E-Vignette all ihren Nachbarn hinterher. In Österreich gibt es die E-Vignette zum Beispiel schon seit 2018, in Slowenien gibt es nur noch elektronische Vignetten. Woran die vielen Verzögerungen und der nochmalige Aufschub im letzten Jahr genau gelegen hat, verriet die Eidgenössische Zollverwaltung nicht.

Doch nun ist die E-Vignette ab dem 1. August für Schweizer und Schweizerinnen sowie alle Urlauber und Durchfahrende erhältlich. Auch Salzburger und Salzburgerinnen brauchen nun auf dem Weg zu beliebten Wintersportzielen oder bei der Durchreise nach Frankreich nicht mehr nach Verkaufsstellen für die Klebevignette für die Schweiz suchen oder längere Wartezeiten an den Grenzübergängen durch den Kauf erdulden. Ganz einfach online auf dem Webportal des Bundesamtes für Zoll bestellt und direkt bezahlt, ist der Erwerb der Fahrberechtigung auf den Schweizer Nationalstrassen nu ganz einfach.

Wie funktioniert die E-Vignette für die Schweiz?

Der wichtigste Unterschied und der große Vorteil der E-Vignette ist deren Gebundenheit an das Kontrollschild, also das Kennzeichen des PKW oder Motorrad (schweizerdeutsch: Töff). Wer unterjährig ein neues Fahrzeug kauft oder Besitzer eines Wechselschilds ist, profitiert von der E-Vignette. Da die Klebevignette nicht entfernt und auf ein neues oder anderes Fahrzeug geklebt werden darf, musste bisher immer eine neue Vignette gekauft werden. Da die Schweizer Vignette immer für ein Jahr, genauer vom 1. Dezember eines Jahres bis zum 31. Januar des darauffolgenden Jahres gilt, zahlte man doppelt oder gar dreifach. Diese Zeiten sind mit der Bindung an das Kontrollschild vorbei. Behält man das Kennzeichen beim Kauf eines neuen Autos, behält man auch die Nutzungszulassung für die Nationalstraßen und muss nicht erneut Maut bezahlen.

Wie bekommt man die E-Vignette und was kostet sie?

Um die E-Vignette für die Schweiz online zu bestellen, muss man einige Angaben machen. Der vollständige Name, eine gültige E-Mail-Adresse und das korrekte Kennzeichen sind Pflicht. Über das Kennzeichen erfolgt dann später die Kontrolle der Maut durch die Polizei. Ist ein falsches Kennzeichen hinterlegt, fährt man ohne Maut, was bei einer Kontrolle bis zu 200 Franken kosten kann. Die E-Vignette selbst kostet, wie die Klebevignette, 40 Franken, was bei dem aktuellen Kurs ungefähr 42 Euro entspricht. Der Preis gilt für PKW, Motorräder und Wohnwagen. Anhänger benötigen eine eigene Vignette.

