Gründliches Händewaschen: So geht´s richtig!

Mehrmals täglich, vor allem nach dem nach Hause kommen, sollte der erste Weg ins Bad und somit zum Waschbecken führen. Doch nur weil man die Pratzen ins Wasser hält heißt das noch lange nicht, dass das Händewaschen auch seinen Zweck erfüllt. Vor allem in diesen herausfordernden Zeiten während der Corona Pandemie sollte auf eine gründliche Handhygiene geachtet werden. Wie und welche Schritte dafür wichtig sind, erklärt dieses Aufklärungsvideo von der Medizinischen Universität Wien:

Tipp 1: Gleichgewichtsübungen

Schon einmal daran gedacht die Zeit zu nutzen um das Gleichgewicht zu trainieren? Diverse Balanceübungen wirken sich positiv auf die Körperhaltung aus und verbessern die Koordination. Viele Übungen können ganz schnell, überall und ohne Geräte durchgeführt werden. Beim Händewaschen eignet sich der Einbeinstand als beste Übung. Die Waschdauer von 20 Sekunden nutzen um die Tätigkeit auf einem Bein auszuüben. Bevor man die Balance verliert und samt Waschbecken zu Boden fällt, bitte das zweite Bein wieder neben das andere stellen. Bei jedem Mal Händewaschen das Bein wechseln um beide Seiten zu trainieren und die eigene Balance zu verbessern.

Tipp 2: Singen

„Happy Birthday“ - dieses Lied sing man heutzutage nicht nur als Geburtstagsständchen, sondern auch beim Händewaschen und das sogar 2-mal. Die Zeitspanne von 20 Sekunden ist die optimale Waschdauer um alle schlechten Keime auf den Händen abzutöten. Doch immer nur das gleiche Lied zu singen ist nicht nur langweilig sondern auch nervig. Gibt es auch noch andere Songs, die wir während dem Händewaschen fröhlich trällern können? Oh ja, die gibt es! Folgende Songrefrains eignen sich perfekt dafür:

Britney Spears: Oops, I did it again

Oops, I did it again

I played with your heart,

got lost in the game

Oh baby, baby

Oops, you think I'm in love

That I'm sent from above

I'm not that innocent

Toto: Africa

It's gonna take a lot to drag me away from you

There's nothing that a hundred men or more could ever do

I bless the rains down in Africa

Gonna take some time to do the

things we never had

Michael Jackson: Thriller

'Cause this is thriller Thriller night

And no one's gonna save you

From the beast about to strike

You know it's thriller

Thriller night

You're fighting for your life

Inside a killer

Thriller tonight, yeah, ooh

Dolly Parton - "Jolene"

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I'm begging of you please don't take my man

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Please don't take him just because you can

Tipp 3: Augenyoga

Ja, ihr habt richtig gelesen. Yoga gibt es auch für die Augen. Die Sportart Yoga erlebt in den letzten Jahren einen regelrechten Boom und gilt als sehr effektives Ganzkörpertraining. Doch nicht nur die großen Muskelgruppen können damit gezielt trainiert werden, sondern auch die kleineren, wie beispielsweise die Augenmuskeln. Oftmals wird auf diese kleinen Muskelstränge vergessen, obwohl unsere Augen tagtäglich einen wahnsinnig anstrengenden Job verrichten. Heutzutage sind sie durch die ständige Smartphone-Nutzung und Bildschirmarbeit mehr gefordert denn je. Und hier kommt nun das Händewaschen ins Spiel. Die Handhygiene und das Augenyoga lassen sich optimal verbinden. Diese Übungen bieten sich dafür an:

Übung Ausführung Aktivierung Abwechselnd nach rechts und links blicken. Danach abwechselnd nach oben und unten. Augenwinkel Blick in die linke obere Ecke des Blickwinkels richten und ihn dann diagonal nach unten wechseln. Danach die Richtung tauschen. Die Acht Mit den Augen eine liegende Acht kreisen.

Nach dem Training sollte man den Augen auch wieder Entspannung gönnen. Deshalb nach jeder Übung einfach die Augen für eine kurze Zeit schließen.

Tipp 4: Gedächtnistraining

Wenn es um Training geht, assoziieren die Menschen häufig eine rein körperliche Betätigung, wie beispielsweise Kraft-, Ausdauer oder Techniktraining. Aber nicht nur der Körper sollte kontinuierlich fit gehalten werden, sondern auch das Gedächtnis. Mithilfe gezielter Übungen bleibt das Gehirn auf Trapp. Ein Beispiel dafür ist das Auswendiglernen einer kurzen Textpassage, eines Gedichtes oder des Einkaufzettels. Während der 20 Sekunden, die man für das Händewaschen einplanen sollte, kann ein gewünschter Text immer und immer wieder wiederholt werden. Das Spiel „Ich packe meinen Koffer mit…“ bietet sich ebenso als perfektes Gedächtnistraining an. Die Packliste erhöht sich somit bei jeder Handwäsche um einen Begriff. Der zu bezwingende Gegner in diesem Spiel ist man somit selbst beziehungsweise das eigene Gedächtnis. Die Challenge dabei ist sich jeden Tag aufs Neue auf die Probe zu stellen und sich mit der Zeit immer mehr Begriffe zu merken.

Tipp 5: Spiegelspiele

Gesang, Gleichgewicht, Augen und Gedächtnis zu trainieren ist sehr sinnvoll, doch kann mit der Zeit eine 'einsame' Angelegenheit werden. Warum also nicht einfach KollegInnen oder Familienmitglieder für ein spaßiges Spiel mit an Bord holen? Vor allem die Kleinen sollten durch die Eltern verstärkt zum Händewaschen motiviert werden. Mithilfe des Spieles „Tic-Tac-Toe“ (Drei gewinnt) erübrigt sich diese Diskussion. Es braucht nicht mehr Vorbereitung, als einen Raster auf den Spiegel zu malen und bei jedem Gang ins Bad dürfen die Mitspieler einen Zug spielen. Um einen Lippenstiftmissbrauch zu verhindern, gibt es bereits spezielle abwischbare Spiegelstifte. Mit Sicherheit ein Spaß für Groß und Klein. Bestens geeignet für den Privathaushalt oder fürs Büro.

Pixabay Tic-Ta-Toe bereitet nicht nur Kindern Spaß.

