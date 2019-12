Sein Konzept bedient sich der Low Carb Lehre, nach der Fette aus der Nahrung nur schwer vom Körper aufgenommen werden können, wenn Kohlenhydrate fehlen. In diesem Fall werden sie größtenteils unverdaut einfach wieder ausgeschieden. Aber auch andere Ideen und Tipps zum schnellen Abnehmen fließen in Bennys Konzept ein. So wird bei dieser Art der Low-Carb-Diät auch darauf geachtet, möglichst wenige Kalorien zu sich zu nehmen. Das Besondere an dem Konzept von Benjamin Oltmann ist aber, dass es kaum einen Verzicht während der Diät gibt. Aus diesen Gründen lässt sich die von Oltmann entwickelte Diät nicht wirklich als pure Low-Carb-Diät bezeichnen.

Wo gibt es das vollständige Konzept von Benjamin Oltmann nachzulesen?

Benjamin Oltmann hat ein Kochbuch herausgebracht, in dem er seine selbst kreierten Gerichte zum Abnehmen ohne Hunger reich bebildert beschreibt. Die Rezepte ohne Kohlenhydrate gehen schnell, sind überaus gesund und dabei noch richtig lecker. Immer wieder stehen auch proteinreiche Essen ohne Kohlenhydrate auf dem Ernährungsplan, sodass gerade Sportler während der Trainingsphase von Oltmanns Diät profitieren können. Diese Ernährung kann sich nämlich nicht nur positiv auf zu viel Fettgewebe auswirken, sondern mit Bennys Konzept ist es außerdem möglich, rasch Muskelmasse aufzubauen. Durch ketogene Rezepte kann der Körper gezielt in einen anderen Stoffwechsel-Zustand gebracht werden, welcher den Plan aufgehen lässt, schnell zum wohl definierten Traumkörper zu gelangen.

Gibt es Benjamin Oltmanns Abnehmtipps und Tricks nur in seinem Kochbuch zu lesen?

Nein! Bennys Konzept steht als teilweise kostenlose Version auf seinem Blog zur Verfügung. Neben Tipps zum schnellen Abnehmen findet der Leser dort auch das eine oder andere Rezept, inklusive weiterführender Informationen rund um Low Carb und Fitness. Wirklich alle Informationen für einen eigenen Diät-Plan erhält der Nutzer nur, indem er für den Zugang zum Blog bezahlt. Auf Oltmanns Webseite gibt es nur kostenlose Rezepte für das Abendessen. Nach dem Log-in sind dann aber alle Abnehmrezepte auch für ein leckeres Frühstück am Morgen und ein ausgewogenes Mittagessen mit nur wenigen Kalorien zu entdecken. Wer Oltmanns Kochbuch kauft, braucht übrigens keine weiteren Gebühren zahlen: In diesem Fall sind alle Abnehmrezepte sowie die tollen Abnehmtipps und Tricks kostenfrei online verfügbar.

Nach einem kostenpflichtigen Log-in auf dem Blog erhält man nach einer einmaligen Zahlung den Zugang zu einem Premium-Support. Dann kann ein höchst individueller Wochenplan in Begleitung erfahrener Experten geschrieben werden, die auf die persönlichen Umstände eines jeden Diät-Interessierten im Detail eingehen. Nicht für jeden Menschen sind die praktischen Essen ohne Kohlenhydrate nämlich gleichermaßen geeignet. Ob ketogene Rezepte auf dem Ernährungsplan im Einzelfall besser funktionieren, oder ob eher auf wenige Kalorien bei den warmen oder kalten Abnehmrezepten geachtet werden sollte, lässt sich dann im Team diskutieren. Ziel dabei ist immer ein schnelles, aber vor allem auch dauerhaftes Abnehmen. Monatliche Kosten entstehen übrigens nicht, wenn Oltmanns Blog genutzt wird: Die Expertentipps gibt es jederzeit und ohne zeitliche Begrenzung.

Wie funktionieren die schnellen Abnehmrezepte

Die Abnehmtipps von Benjamin sind vor allem darauf ausgelegt, ohne das Gefühl von Hunger abnehmen zu können. Auf diese Weise ist es bei der Low Carb Diät möglich, Heißhunger vorzubeugen. Dieser entsteht immer dann, wenn bestimmte Stoffe aufgrund einer diätischen Mangelernährung fehlen. Werden also während einer Schlankheitskur Zucker und Fette drastisch reduziert, kann es gut sein, dass der Mensch nach einigen Tagen ein unstillbares Verlangen nach Schokolade bekommt. Das Gehirn weiß nämlich, dass diese leckere Süßigkeit gleich beide Stoffe in großen Mengen enthält. Zucker ist ein schneller Energielieferant, über die Blutbahnen können natürliche und künstliche Zucker kurzzeitig für mehr Leistungsfähigkeit sorgen.

Leider hält diese Power aber nicht lange an, anders also, als wenn man zum Beispiel Fleisch, Obst oder Gemüse isst. Diese Nahrungsmittel füllen den Energiespeicher langfristig auf und landen nicht ungenutzt auf den Hüften. Wer mit kohlenhydratarmen Gerichten daran arbeitet, das Gewicht zu reduzieren, darf dabei ruhig Butter, kalt gepresste Pflanzenöle oder fette Fischsorten in den Ernährungsplan aufnahmen. Wichtig ist nur, dass Fette nicht gleichzeitig mit Kohlenhydraten in den Stoffwechselvorgängen zur Verfügung stehen. Aus Zeitgründen kann es immer einmal sinnvoll sein, eine Hauptmahlzeit ohne Kochen zuzubereiten. Bei Benjamin Oltmann stehen viele warme Gerichte zur Auswahl, aber auch eine Vielzahl an kalten Snacks können in den eigenen Ernährungsplan integriert werden.

Kann man mit Bennys Konzept wirklich schnell schlank werden?

Es klingt nicht nur für Anfänger verlockend, ohne Hunger abzunehmen. Dadurch, dass Oltmanns Abnehmrezpte nicht nur arm an Kohlenhydraten sind, sondern zusätzlich darauf Wert gelegt wird, möglichst wenige Kalorien zu sich zu nehmen, geht der Plan des Abnehmens schnell auf. Fortgeschrittene, die sich schon ein wenig in das Gebiet der Low Carb Ernährung eingelesen haben, entdecken in Bennys Konzept viele bekannte Abnehmrezepte, welche pfiffig durch proteinreiche und gesunde Lebensmittel ergänzt worden sind. Die Idee hinter Bennys Konzept ist, schnell und einfach abzunehmen und dabei nicht zu viel Aufwand für die gesunden Essen ohne Kohlenhydrate aufwenden zu müssen. Daher gibt es eine tolle Übersicht über kalte und warme Rezepte ohne Kohlenhydrate.

In seinem Kochbuch und auch auf dem Blog des Diät-Erfinders finden sich neben leichten Sommergerichten auch warme Rezeptideen für ein leckeres Frühstück. Die Mahlzeiten selbst sind nicht groß. Diät-Anfängern gelingt es meist noch nicht so leicht, über einen längeren Zeitraum immer kleinere Portionen zum Mittagessen oder Abendessen zu sich zu nehmen. Sie bekommen dann Hunger und essen zwischendurch ungesunde Snacks, welche den Erfolg der Diät stark beeinträchtigen können.

Disziplin und ein eiserner Wille zum Abnehmen sind auch bei Benjamin Oltmanns Diät eine Grundvoraussetzung

Wer nur abnehmen möchte, weil ein neues Jahr begonnen hat oder weil er einer anderen Person besser gefallen möchte, hat meist nur geringen Erfolg bei einer Diät. Auch wenn Benjamin Oltmanns Abnehmrezepte schnell nachgekocht werden können, sollte man sich strikt an den selbst erstellten Wochenplan halten. Weicht man zu stark vom Plan ab, kann es leicht passieren, dass das Abnehmen wesentlich länger dauert oder ganz gestoppt wird. Das führt dann schnell zu Frust. Vor allem, wenn man gar nicht richtig merkt, dass man zwischendurch etwas Ungesundes zu sich genommen hat. Das Naschen nach dem Einkaufen, ein schneller Snack vor dem Nachhausefahren oder unüberlegtes Knabbern von fettigen Chips vor dem Fernseher sollten also möglichst vollständig unterbunden werden.

Tipps für eine erfolgreiche Diät

Wer zwischen den Hauptmahlzeiten doch einmal Hunger bekommt, kann lieber mit leichten und gesunden Snacks für eine schnelle Sättigung sorgen. Dabei sind Gemüsesorten besonders gut geeignet, die auch unterwegs verspeist werden können. Das sind etwa Karotten und Radieschen, aber auch Paprika ist reich an Vitaminen und besitzt nur wenige Kalorien. Nicht jede Obstsorte ist bei einer Diät als Pausen-Snack aber gleich gut geeignet. Die meisten Obstsorten enthalten nämlich große Mengen an Fruchtzucker, welcher sich ebenso ungünstig während einer Diät auswirkt wie raffinierter Zucker aus der Fabrik. Neben Fruchtzucker gibt es noch Milchzucker, welcher sich günstig auf die Verdauung auswirkt. Bei einem übermäßigen Verzehr kann Milchzucker abführend wirken. Auch Milchzucker ist ein überaus guter Energielieferant, aber reich an Kalorien.

Was hilft noch dabei, schnell abzunehmen?

Zu einem gesunden Lebenswandel gehört es auf alle Fälle auch, sich ausreichend zu bewegen. In unserer modernen Welt kommt es bei vielen Menschen dazu, dass sie viele Stunden am Tag sitzen – sei es beim Arbeiten, im Kino oder abends auf der Couch. Wer aufgrund des übermäßigen Sitzens Probleme mit der Muskulatur im Rücken bekommt, kann den Bürostuhl zum Beispiel durch einen großen, aufblasbaren Medizinball ersetzen. Auf diesem muss ständig das Gleichgewicht gehalten werden, sodass ein gesundes Sitzen in einer natürlichen Körperhaltung nötig wird. Aber auch gezielte Übungen für den Rücken im Fitness Studio können dabei helfen, die Rückenmuskulatur zu stärken und Schmerzen vorzubeugen.

Für den Erfolg einer Diät sind tägliche Fitnessübungen eine ideale Ergänzung zu den oben vorgestellten Abnehmtipps und Tricks. Die gesunden und proteinreichen Abnehmrezepte sind für Sportler bestens geeignet, da sie die Muskulatur und die Organe optimal mit allen nötigen Vitalstoffen versorgen. Auch bei einem Dauertraining kommt es bei der Anwendung von Bennys Konzept kaum zu Anfällen von Hunger, wenn die Ideen zu einem gesunden Abnehmen befolgt und eingehalten werden. Das Schlankwerden gelingt in Kombination mit Sport besonders schnell und effektiv. Häufig schaffen es Anfänger schon innerhalb von nur zwei Wochen, durch eine Umstellung des Ernährungsplans mit einem ausreichenden Maß an Bewegung, eine Kleidergröße abzuspecken.

Durchhalten bei der Diät

Damit die Diät nicht vorzeitig unterbrochen wird, kann es hilfreich sein, sich selbst eine ganz persönliche Motivation zu suchen. Wer zum Beispiel bald heiratet, ist meist überaus motiviert, schnell noch ein paar überzählige Kilos abzunehmen. Aber: Man kann ja nicht immer heiraten! Es kann für Männer und Frauen zum Beispiel ein guter Anreiz zum Abnehmen sein, sich ein festlich anmutendes Kleidungsstück zu kaufen, welches in der nach der Diät gewünschten Größe erworben wird. Setzen Sie sich in diesem Punkt aber realistische Ziele! Hat das Abnehmen dann geklappt und ist das Wunschgewicht erreicht, wird die neue Bluse oder die bis dahin ungetragene Hose natürlich schick ausgeführt. Einige Menschen belohnen sich für den Diät-Erfolg gerne mit einer Kurzreise über das Wochenende, während andere sich einfach daran freuen, endlich schlank zu sein und alles daran setzen, das niedrige Gewicht nun auch für eine lange Zeit zu halten.

