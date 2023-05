Große und auffällige Muster, knallige Farben und Dolce Vita-Style: Die Italienerinnen und Italiener inspirieren mit ihrer Mode im heurigen Sommer auch die Trends in Salzburg. Vanessa Quehenberger von der Modeboutique Eibl am Kajetanerplatz in der Landeshauptstadt erklärt beim SALZBURG24-Besuch am Mittwoch: „Bei den Frauen ist der Monochrom-Look beliebt.“ Hose und Blazer, die wie in den beiden vergangenen Jahren weiterhin weit geschnitten sind, werden also in derselben Farbe getragen. Muster, wie etwa Blumenmotive, finden sich sowohl auf Blusen und Kleidern als auch auf Röcken und Hosen wieder. Der italienische Stil gilt als sinnlich, ausdrucksstark und rückt die Weiblichkeit in den Fokus.

Unterschiede zu den Vorjahren gibt es beim Schuhwerk, so die Modeexpertin: „High Heels lösen Sneakers immer mehr ab. Es wird wieder femininer. Hohe Schuhe kann man zum Beispiel mit einer weiten Hose oder auch mit Jeans kombinieren. So bleibt der Look zwar noch sportlich, aber zugleich elegant.“ Außerdem sind spitze Schuhe voll im Trend – egal ob mit oder ohne Absatz. Nicht fehlen dürfen Accessoires wie bunte Taschen, die schlichte Outfits aufwerten, oder Ohrringe – zum Beispiel Kreolen, führt Quehenberger weiter aus.

Italien inspiriert Sommermode auch bei Herren

Auch bei den Herren hinterlässt unser südliches Nachbarland Spuren. Denn in der Männermode setzen sich im Sommer ebenfalls Farben wie Pink, Türkis oder Orange durch. Da die Salzburger sich allerdings meist eher selten auf modische Experimente einlassen würden, hat die Expertin einen Tipp parat: „Männer können zum Beispiel ihr Outfit an sich eher schlicht halten, mit bunten Socken aber dennoch für einen Hingucker sorgen.“

Häkelware und Maxi-Röcke im Trend

Blickt man auf die Sommerkollektionen der verschiedensten Designer:innen und Mode-Labels, entdeckt man neben den klassischen Sommer-Materialien wie Seide oder Leinen auch gehäkelte Kleider, Röcke, Tops oder Westen. Und: Nachdem im vorigen Sommer Micro-Röcke ihr Comeback gefeiert haben, folgt heuer der Gegentrend in Form von Maxi-Röcken und langen Kleidern.

Und auch wenn ihr bei den derzeitigen Temperaturen noch nicht ins Schwitzen kommt, bringen euch die Modetipps hoffentlich schon einmal ein wenig in Sommerstimmung. Denn wie heißt es so schön: Vorfreude ist die beste Freude.

(Quelle: SALZBURG24)