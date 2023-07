Welche Strecken führen von Salzburg nach Kroatien

Kroatien hat sich zu einem Hotspot für den Sommerurlaub entwickelt. Auch, wenn in diesem Jahr die Wetterexperten auch in Österreich wieder extreme Temperaturen durch das Wetterphänomen El Niño erwarten, fehlt Österreich doch eines: der Strand. Herrliche Strände, kristallklares Wasser, pittoreske Städtchen und eine wunderbare Natur warten in Kroatien auf die Urlauber. Es gibt verschiedene Strecken, um von Salzburg nach Kroatien mit dem Auto zu fahren. Die beiden schnellsten führen einerseits über Ljubljana und andererseits über Graz. Wir fahren mit dem Auto von Salzburg nach Kroatien in die Stadt Rijeka. Sie liegt perfekt, um dann jeweils nach Osten oder nach Westen zu den beliebtesten Urlaubsgebieten Kroatiens wie die Insel Krk, Insel Brač, Split, Porec oder Pula zu gelangen.

Route über Ljubljana

Die schnellste Route von Salzburg nach Kroatien mit dem Auto führt direkt über Ljubljana über die A10 und die E61. Bis nach Rijeka sind es 397 Kilometer. Ab Salzburg nimmt man zunächst die A1 und folgt dieser 4 Kilometer. Danach geht es für 328 Kilometer immer Richtung Süden auf der E61/A10, der A11 und A2 in Slowenien in Richtung Postojna bis zur Abfahrt Rijeka//Ilirska Bistrica/Pivka/Reka. Nun folgt man der Route 6 m Richtung Ilirska Bistrica - Pivka für 37,5 Kilometer. Dieses Stück der Fahrt führt durch Slowenien.



Mit dem 1. Januar 2023 ist Kroatien dem Schengen-Raum beigetreten und hat den Euro als alleiniges Zahlungsmittel eingeführt. Dadurch wird sich der Grenzübertritt an der kroatisch-slowenischen Grenze für Reisende deutlich erleichtern. Personenkontrollen werden selten erfolgen, aber es gibt Stichproben. Ein gültiges Ausweis-Dokument sollte man also auch weiterhin dabeihaben.



Nach dem Grenzübertritt zu Kroatien geht es auf der E61 Richtung Rijeka weiter auf der A7. 24 Kilometer bis zur Ausfahrt 7-Škurinje fahren und dann in Richtung Škurinje/Rijeka Centar/Drenova/D403. Bis zum Stadtkern sind es dann noch etwa 3 Kilometer.



Hier geht´s zur Route auf Google Maps

Route über Graz

Die Route von Salzburg nach Kroatien über Ljubljana ist zwar theoretisch die kürzeste und schnellste, jedoch gibt es oft viele Baustellen und vor allem im Raum Ljubljana kommt es teilweise zu sehr langen Staus. Daher soll noch eine weitere Route, und zwar die über Graz vorgestellt werden. Die Route von Salzburg nach Kroatien mit dem Auto über Graz ist 600 Kilometer lang und führt über die A1 , A9 und die E59 nach Rijeka.



Zunächst führt der Weg auf die A1 Richtung Wien/Linz. Nach knappen 90 Kilometern auf der A1 fahren Urlauber zunächst bei der Ausfahrt 195-Sattledt in A9 Richtung Slowenien/Graz/Kirchdorf. Nun folgt man der Autobahn nach Graz für etwa 190 Kilometer. Um nicht durch die Stadt fahren zu müssen, geht es dann über den Plabutschtunnel auf der A9 weiter bis kurz vor die slowenische Grenze.

Nun den Schildern auf die E59 folgen, Die A9 wird zur A1, dann am Autobahnkreuz 7 - Razcep Slivnica - den Schildern auf A4/E59 Richtung Zagreb/HR/Ptuj/Aerodrom folgen. Auf der E59 geht es durch Slowenien und weiter auf der A2 /E59 in Kroatien. Nach etwa 60 Kilometern kommt das Autobahnkreuz 4 - Lučko. Hier folgt man den Schildern Richtung Split/Rijeka zur A1. Nach 145 Kilometern Fahrt kommen die Schilder zur Ausfahrt Richtung Rijeka. Nach etwa 4 Kilometern erreicht man dann das Stadtzentrum der Küstenstadt.

Hier geht´s zur Route auf Google Maps

Vignette & Maut nach Kroatien

Die Reise von Salzburg nach Kroatien mit dem Auto führt über viele gebührenpflichtige Straßen. Um Maut und unterschiedliche Vignetten kommt man also nicht herum. In Österreich bietet sich dafür die Zehn-Tages-Vignette an, wenn man keine Jahreskarte besitzt. Neben dieser Vignette sind auch einige Tunnel und Pässe in Österreich mautpflichtig. Dazu gehören auf der Strecke nach Kroatien zum Beispiel der Tauern- und der Katschberg-Tunnel mit jeweils 13,50 Euro.



Die Fahrt nach Kroatien führt immer über Slowenien. Auch in Slowenien fährt man mit dem Auto über unzählige mautpflichtige Straßen. Eine Slowenien Vignette kostet für 7 Tage ab 16 Euro. Der Kauf der Vignette ist wichtig, da ein Verstoß gegen die Mautgebühren mit Bußgeldern von 300 Euro und mehr geahndet wird.



Österreich und Slowenien sind über den Karawankentunnel miteinander verbunden. Auch hier fällt auf der Strecke noch einmal eine gesonderte Gebühr von etwa 8 Euro an. Viele Autofahrer wollen diese Maut sparen und den Karawankentunnel umfahren. Das ist auf der Stecke von Salzburg über Villach – Jesenice – Ljubljana möglich über den Wurzenpass (Slowenisch Korensko Sedlo). Jedoch ist der Pass mit 18 Prozent Steigung und 1.073 Höhenmetern eine echte Herausforderung für Autofahrer. Autos mit Anhänger und Wohnwagengespanne dürfen den Wurzenpass gar nicht befahren. Auch für Wohnmobile sind einige Stellen sehr schwer zu befahren. Der ÖAMTC rät auch Wohnmobilen daher von der Überquerung des Passes ab.



In Kroatien dann wird die Maut nach gefahrenen Kilometern berechnet. Dafür stehen an den gebührenpflichtigen Straßen Mautstationen. Zu Beginn des mautpflichtigen Abschnittes zieht man ein Ticket und am Ende der gebührenpflichtigen Strecke wird dann direkt bezahlt. Dies ist bar, mit Kreditkarte oder mit der Bankkarte möglich. Auch der Einsatz des Electronic Toll Collect System ist möglich.



Auf dem Weg nach Rijeka auf der Autobahn A8 gibt es zwei Tunnel. Einmal der Ucka-Tunnel, der eine Gebühr von 4,20 Euro für das Auto kostet, und einmal der Sveti-Tunnel, für den aber die Mautpflicht aufgehoben wurde. Im Gegensatz zu Slowenien, wo alle ausschließlich die E-Vignetten käuflich sind, wird in Kroatien die Einführung der E-Vignette noch diskutiert. Sie dürfte aber bald schon kommen.

Welche Strecke fährt man am besten nach Kroatien?

Welche Strecke man am besten von Salzburg nach Kroatien fährt, hängt davon ab, wie viel Zeit man mitbringt und ob man eher in den Osten oder den Westen des Landes reisen möchte. Die Strecke über Ljubljana ist grundsätzlich die schnellste. Sie birgt aber mit dem Karawanken-Tunnel mehr Gebühren als die Reise über Graz.

Außerdem ist vor und nach Ljubljana Stau und somit Verzögerung keine Ausnahme, sondern eine Regel. Das liegt unter anderem auch an den immer noch stattfindenden Grenzkontrollen im Bereich Ljubljana der österreichischen Behörden. Um auf die beliebtesten kroatischen Inseln oder in die Küstenstädte wie Pula zu gelangen, ist die Strecke aber ideal.



Wer weiter ins Landesinnere oder an die Küsten von Split und Zadar reisen möchte, ist mit der Route von Salzburg über Graz besser bedient. Auch warten hier attraktive Städte zum Zwischenaufenthalt auf die Urlauber.

Fazit

Eine Reise nach Kroatien lohnt sich. Gerade von Österreich aus ist der Weg an die schönsten Küsten der Adria nicht weit. Mit dem Auto reist es sich bequem, jedoch muss man in Österreich, in Slowenien und in Kroatien Mautgebühren einkalkulieren. Bei einer Reise nach Split und zurück kommen da gern einmal 150 Euro zusammen. Dafür wird man aber in Kroatien mit Sonne, Strand, Meer, gutem Essen und viel Gastfreundschaft entschädigt.

(Quelle: S24)