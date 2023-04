19/20. April – Totale Neumond-Sonnenfinsternis im Widder

Die totale Neumond-Sonnenfinsternis im Widder ist eines der größten Ereignisse des Jahres! Sonnenfinsternisse bedeuten in der Regel einen Neuanfang in der Entwicklung unserer Seelenreise. Da sie in den Widder fällt, das Zeichen, das mit Neuanfängen verbunden ist, wird diese Energie noch verstärkt. Diese Sonnenfinsternis ist sehr stark, wenn es darum geht, Vorsätze zu fassen, Ergebnisse zu visualisieren und nach Möglichkeiten zu suchen. Es beginnt auch ein neuer Zyklus, mit dem wir in den kommenden 18 Monaten arbeiten werden.

Achte um die Zeit der Finsternis herum darauf, welche Themen sich in diesen Tagen in deinem Leben zeigen, denn das kann dir Hinweise darauf geben, was sich in den folgenden Widder-Finsternissen entfalten wird. In dieser Finsternis steckt so viel "Neubeginn"-Energie, dass sie die Macht hat, unseren Lebensweg wirklich in eine völlig neue Richtung zu lenken. Sonnenfinsternisse bringen in der Regel einen gewissen Wandel, eine Transformation oder einen Umbruch mit sich. Doch diese Sonnenfinsternis dient dazu, uns in einen höheren Bewusstseinszustand zu versetzen.

20. April – Die Stier-Saison beginnt!

Wir verlassen die feurige Jahreszeit des Widders und gehen in die erdige Jahreszeit des Stiers über. Wenn wir vom Widder in den Stier wechseln, sind wir in der Lage, all die Samen der Inspiration, die wir unter der Widder-Sonne gepflanzt haben, mitzunehmen und sie jetzt zu hegen und zu pflegen und ihnen zu helfen, zu wachsen. Die Stier-Jahreszeit unterstützt uns dabei, eine Routine zu schaffen, methodisch zu arbeiten und viel Selbstfürsorge zu betreiben!

21. April bis 15. Mai 2023 – Merkur wird rückläufig!

Unser erster rückläufiger Planet seit Januar! Merkur wird bis zum 16. Mai im Zeichen Stier rückläufig. Der rückläufige Merkur kann manchmal unser Denken trüben und dazu führen, dass wir Dinge oder wichtige Details übersehen. Aus diesem Grund ist es am besten, es während der Rückläufigkeit des Merkurs langsam angehen zu lassen, wenn es darum geht, große oder langanhaltende Entscheidungen zu treffen. Merkur rückläufig ist jedoch eine Zeit, in der unsere Intuition mit größerer Klarheit zu uns sprechen kann.

Merkur rückläufig in Stier kann Fragen aufwerfen, die wir in Bezug auf unser Selbstwertgefühl angehen müssen.

Die Sternzeichen im Detail

Widder

“Sie fühlen sich rundum wohl“: Eine Woche ganz nach Ihrem Geschmack. Venus sorgt für eine harmonische Woche. Vergessen Sie aber nicht auf Ihr Sportprogramm!

Stier

„Bitte ausmisten": Und das am besten gleich zu Wochenbeginn. Es wird Ihnen auch gelingen, einige große Agenden auf Ihrer To-Do-Liste abzuhaken. Das Wochenende wird gemütlich und Sie können so richtig entspannen.

Zwilling

„Voller Energie und Lebensfreude“: Am liebsten würden Sie in den nächsten Flieger steigen und verreisen. Das wäre allerdings etwas verfrüht. Es gibt noch ein paar Baustellen, die Sie gut zu Ende bringen können. Nützen Sie die nächsten Tage, um aufzuarbeiten.

Krebs

„Starthilfe gesucht?“ Im Moment läuft es etwas mühsam und stockend. Sie fühlen sich wie in einem endlosen Stau, dessen Ende nicht sichtbar ist. Keine Sorge, schon am Wochenende kommt Erleichterung. Bis dahin, einfach Ruhe bewahren.

Löwe

„Alles ist möglich“: Was wollen Sie wirklich? Diese Frage sollten Sie sich in den nächsten Tagen stellen und auch ganz ehrlich beantworten. Es ist besonders wichtig, dass Sie sich und Ihrer Meinung treu bleiben.

Jungfrau

„Sie dürfen Hilfe annehmen“: Sie sind immer gerne für alle da und übersehen dabei Ihre eigenen Wünsche. Sie dürfen auch delegieren und damit Zeit für sich schaffen. Vor allem in der Arbeit ist es an der Zeit, neue Strukturen zu schaffen.

Waage

„Bleiben Sie bitte am Boden“: Sie fühlen sich unverwüstlich, aber leider gibt es auch bei Ihnen den Moment, wo es einfach zu viel wird. Nützen Sie das Wochenende, um sich richtig auszuruhen.

Skorpion

„Stehen Sie sich nicht selbst im Weg“: Sie würden so gern richtig viel weiterbringen, aber irgendwie fehlt Ihnen die nötige Kraft dazu. Quälen Sie sich nicht länger und akzeptieren Sie es einfach. Man muss nicht immer funktionieren.

Schütze

“So befreit, wie selten”: Die Tage werden wieder spürbar länger, die Sonne intensiver und Sie fühlen sich gleich wie neu geboren. Legen Sie los und setzen Sie Ihre Ideen um. Verschieben Sie nichts mehr, es gibt dafür keine bessere Zeit, denn jetzt bekommen Sie Unterstützung von Merkur, Mars und Co.

Steinbock

„Heute so, morgen so“: Langweilig ist es im Moment gerade gar nicht, aber so viel Abwechslung wollten Sie eigentlich auch nicht. Das große Frühlingserwachen bringt für Ihren Geschmack fast ein bisserl zu viel Veränderung in Ihr Leben.

Wassermann

„Chancen über Chancen“: Nützen Sie die nächsten Tage, um sich neue Ziele zu setzen. Es kann durchaus sein, dass sich so mancher Wassermann neu verliebt und wieder einmal Schmetterlinge spürt.

Fisch

„Schweigen ist Silber und Reden ist Gold“: Ja, Sie haben ganz richtig gelesen, manchmal sollte dieser Spruch einfach umgedreht werden. Für Sie ist es an der Zeit, dass Sie aussprechen, was Ihnen am Herzen liegt. Keine Sorge, es wird Ihnen auch leichter fallen als gewöhnlich.

Das macht der Mond

Abnehmender Mond in den Fischen: Sonntag, 16. April 2023, 0:58 Uhr bis Dienstag, 18. April 2023, 3:10 Uhr

Bei Fische-Mond lässt es sich herrlich träumen. Wer außerdem produktiv sein möchte, könnte sich Folgendes vornehmen:

Perfekte Tage: entgiften und reinigen

Haushalt: waschen und putzen

Natur: Blattgemüse setzen

Büro: kreatives Arbeiten

Körper: Fußreflexzonenmassage

Gesundheit: Alkohol meiden!

Neumond im Widder: Dienstag, 18. April 2023, 3:10 Uhr bis Donnerstag, 20. April 2023, 6:31 Uhr

Wie schon im März steht auch der Neumond im April im Widder. Die Zeit des Träumens ist vorbei, und die Zeit des Handelns ist gekommen. Jetzt hast du die zweite Chance, neue, aber wohlüberlegte Wünsche zu definieren.

Perfekte Tage: entgiften und reinigen

Haushalt: großzügig ausmisten

Natur: säen und pflanzen, was schnell wachsen soll

Büro: Starte ein wichtiges Projekt!

Körper: ein Sportprogramm beginnen

Gesundheit: Trinke viel Wasser!

Zunehmender Mond im Stier: Donnerstag, 20. April 2023 6:31 Uhr bis Sonntag, 24. März 2023 21:00 Uhr

Die Stiermond-Tage verleihen uns eine ordentliche Portion Ausdauer.

Perfekte Tage: aufbauen und stärken

Haushalt: Wohnung dekorieren

Natur: Ungeziefer bekämpfen

Büro: Finanzen kontrollieren

Körper: Halte dich viel in der Natur auf!

Gesundheit: Schütze deinen Hals!

Über Astrologin Daniela Hruschka

Daniela Hruschka ist seit zehn Jahren als Astrologin in Salzburg tätig und seit Beginn an als Expertin rund um Fragen zu den Sternen auf SALZBURG24 vertreten.

