"Ich habe John zu sagen versucht, dass er zu groß war, doch er bestand darauf, dass ich ihn trug", sagte Anthony am Montag in einem Bericht der BBC. Beim Spaziergang über den berühmten Times Square geschah dann das Unglück: Der Ring rutschte vom Finger und kullerte in einen Kanal. Auch die Polizei konnte zunächst trotz stundenlanger Suche nichts ausrichten. "Wir sind zurück ins Hotel und ich hatte immer den Ring vor Augen", sagte Drennan. "Wie er einmal aufkam, ein zweites Mal und dann durch das Gitter fiel."

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? ???? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1. Dezember 2018

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1. Dezember 2018

Unverrichteter Dinge flogen die beiden nach Hause und wollten Ersatz besorgen. Aber die New Yorker Polizei stieß schließlich doch noch auf das verlorene Schmuckstück und machte Anthony und Drennan durch eine Social-Media-Kampagne bei Twitter ausfindig. Dort gratulierte die Polizei dem Paar: "Wir bemühen uns, ihnen den Ring zukommen zu lassen. Glückwünsche!" Die Beamten ließen den Ring sogar reinigen.

Thank you, Twitter. Case closed!



Love,

John, Daniella, and the NYPD. pic.twitter.com/G7eB1Ds7vP — NYPD NEWS (@NYPDnews) 2. Dezember 2018

(APA)