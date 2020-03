2.388 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Offiziell sechs Covid-19-Tote in Österreich

Die Zahl der offiziell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist auch am Freitag während des Tages nach oben gegangen. Stand 14.30 Uhr waren laut dem Gesundheitsministerium 2.388 Fälle positiv getestet. Die meisten Betroffenen vermeldete Tirol mit 508, gefolgt von Oberösterreich mit 421. Somit stiegen die Infektionen in Österreich im Vergleich zu Donnerstag, 14.30 Uhr, um 355 Betroffene an. Fälle nach Bundesländern: Burgenland (33), Kärnten (71), Niederösterreich (355), Oberösterreich (421), Salzburg (167), Steiermark (340), Tirol (508), Vorarlberg (197), Wien (296). Todesfälle waren offiziell weiterhin sechs zu beklagen gewesen: Zwei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Als genesen gelten neun Personen.

Todesfälle noch nicht in Statistik

Noch nicht in die Statistik aufgenommen wurden die neuen Todesopfer: In der Bundeshauptstadt gab es zwei weitere Todesfälle durch eine Covid-19-Erkrankung. Wie der Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien am Freitagnachmittag mitteilte, handelt es sich um zwei Männer im Alter von 93 bzw. 76 Jahren, die beide bereits in schlechtem Allgemeinzustand waren.

Im Universitätsklinikum St. Pölten starb in der Nacht auf Freitag ein 81-Jähriger, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er war am Donnerstag in die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert worden, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding mit. Im Landesklinikum Melk verstarb nach Angaben der NÖ Landeskliniken-Holding eine 96-Jährige, die positiv auf Covid-19 getestet worden war. Im Burgenland gab es den ersten bestätigten Todesfall durch eine Covid-19-Erkrankung. Im Krankenhaus Oberpullendorf ist ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf verstorben. Das teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes Burgenland am Freitag der APA mit.

Über 240.000 bestätigte Infektionen weltweit

Weltweit wurden bisher insgesamt 244.523 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 10.030 starben, so das Ministerium. 86.026 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

(Quelle: APA)