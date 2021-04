2.906 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag

Die Zahl der Intensivpatienten in Österreich bleibt weiter auf einem hohen Niveau. 578 Covid-19-Erkrankte benötigten am Donnerstag intensivmedizinische Versorgung, drei weniger als am Mittwoch. Wieder gestiegen ist jedoch die Zahl der Todesopfer. Seit dem Vortag wurden 40 weitere gemeldet, deutlich mehr, als im Schnitt der vergangenen Woche registriert wurden. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 2.906 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden.

Inzidenz sinkt weiter

Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 2.760 Neuinfektionen registriert. In den vergangenen sieben Tagen kamen 19.322 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank am Donnerstag auf 217,1, nach 222,2 am Mittwoch.

_

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 93

Kärnten: 164

Niederösterreich: 365

Oberösterreich: 504

Salzburg: 121

Steiermark: 341

Tirol: 197

Vorarlberg: 98

Wien: 1.023

578 Patienten auf Intensivstationen

Auf den österreichischen Intensivstationen mussten 578 Patienten behandelt werden, zwar drei weniger als am Mittwoch, allerdings 47 mehr als vor einer Woche. Die meisten Schwerkranken gab es mit 223 in Wiener Spitälern. In Niederösterreich benötigten 123 Patienten intensivmedizinische Versorgung. Neben diesen zwei Bundesländern ist derzeit auch das Burgenland besonders stark ausgelastet, im Osten wurde auch der Lockdown bis Ende nächster Woche verlängert. Das Burgenland verzeichnete am Donnerstag einen neuen Rekord an Intensivpatienten - 25 Covid-19-Erkrankte mussten dort behandelt werden.

_

Weniger Patienten in Spitalsbehandlung

Die Zahl der insgesamt in Krankenhausbehandlung stehenden Menschen ging seit Mittwoch um 39 Patienten zurück. Österreichweit lagen am Donnerstag 2.416 SARS-CoV-2-Infizierte in Spitälern. Innerhalb einer Woche waren 119 Patienten hinzugekommen, was einer Steigerung von 5,2 Prozent entspricht.

40 Corona-Tote in 24 Stunden

Die Zahl der Todesopfer steigt unterdessen wieder an. Seit Mittwoch wurden 40 weitere Tote registriert, somit sind seit Beginn der Pandemie in Österreich bereits 9.586 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche mit täglich 31,1 Toten deutlich weniger gemeldet. In den vergangenen sieben Tagen wurden 218 Todesopfer registriert. Zuletzt lag der Wochenschnitt immer deutlich unter 200. Vergangenen Donnerstag wurden 29 Todesopfer gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie pro 100.000 Einwohner bereits 107,7 an den Folgen einer Infektion gestorben.

Neuinfektionen unter Wert der Vorwoche

Die am Donnerstag gemeldeten 2.906 Neuinfektionen lagen deutlich unter dem Wert der vergangenen Woche - damals waren es 3.363 neuen Fälle gewesen, 3.124 waren es am 25. März. Um zwei mehr Genesene standen ihnen heute gegenüber - 2.908 Menschen wurden seit Mittwoch als wieder gesundet eingestuft. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle sank um 42 auf 33.646 Infizierte. Insgesamt wurden in Österreich bisher 568.914 Menschen positiv getestet. 525.682 gelten als wieder genesen.

4,3 Prozent der PCR-Tests positiv

Am Donnerstag wurden wieder hohe Testzahlen gemeldet. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 352.501 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 67.496 aussagekräftige PCR-Tests, die Positivrate lag bei 4,3 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich mehr als 55.000 PCR-Abstriche analysiert - fünf Prozent fielen positiv aus.

