37,5 Grad: Neuer Jahres-Hitzerekord in Österreich

Am Rekordhalter hat sich dadurch wenig geändert: Der bisherige Jahreshöchstwert von 35,4 Grad am 28. Juni wurde ebenfalls in Bad Deutsch-Altenburg verzeichnet.

In Bad Deutsch-Altenburg und Wien Stammersdorf wurde mittlerweile die 37-Grad-Marke geknackt. Achtung im Innviertel:... Gepostet von Österreichische Unwetterzentrale am Donnerstag, 8. Juli 2021

Wien schwitzt bei über 37 Grad

Aber auch an anderen Orten in Österreich war es extrem heiß: In Wien-Stammerdorf registrierte die ZAMG 37,1 Grad. Bei 36,8 Grad wurde in der Wiener Inneren Stadt geschwitzt und in Langenlebern in Niederösterreich hatte es ebenfalls 36,8 Grad.

Wer es kühler haben wollte, musste am Donnerstag hoch hinaus. An der Wetterstation Brunnenkogel in Tirol (3.440 Meter Seehöhe) wurden etwa 4,6 Grad gemessen.

(Quelle: APA)