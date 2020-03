Mittwochnachmittag gab es noch 27 Fälle, danach stieg die Zahl bis zum Abend um zwei weitere Fälle an. Bis Donnerstag kamen dann weitere neun Fälle hinzu. Sicher gilt, dass sieben Niederösterreicher und ein Tiroler die letzten registrierten Corona-Infizierten waren, davor wurden in Wien und in Salzburg Patienten positiv getestet.

Patienten in häuslicher Quarantäne

Damit gab es insgesamt in Wien 16 Fälle, in Niederösterreich zwölf, in Salzburg drei, in der Steiermark vier und in Tirol drei. Der neu positiv getestete Wiener ist ein älterer Mann, der sich vor kurzem im Iran aufgehalten hat, sagte der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber. Er hat sich zunächst mit dem Rettungsdienst in das Kaiser-Franz-Josef-Spital bringen lassen, danach wurde er in häusliche Quarantäne entlassen. In Salzburg wurde eine 62-jährige Urlauberin aus Köln positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die erkrankte Frau wurde bereits vom Roten Kreuz nach Köln gebracht.

Zwei Patienten bereits genesen

Auch die sieben neuen Fälle in Niederösterreich befanden sich in Heimquarantäne. Sie stammen wie schon die bisherigen aus dem Bezirk Korneuburg. Es handelt sich laut Sanitätsstab um Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles. "Alle befanden sich bereits und befinden sich nun weiterhin in häuslicher Quarantäne." Die ersten bestätigten Fälle in Österreich, zwei Italiener, konnten bereits geheilt aus einer Innsbrucker Klinik entlassen werden. Bei dem letzten in Tirol positiv getesteten Fall handelt es sich um einen Norweger.

ÖBB-Mitarbeiterin in Quarantäne

Unter den 37 bestätigten Coronavirus-Fällen befindet sich auch eine ÖBB-Mitarbeiterin. Die Frau ist bereits seit Mittwoch in Quarantäne. Sie war am Bürostandort der Bahn in Wien tätig und hatte keinen Kundenkontakt, betonten die ÖBB am Donnerstag.

Die ÖBB haben - wie viele andere Unternehmen auch - eine umfassende Mitarbeiterinformation gestartet, um vor allem auf die von den Gesundheitsbehörden empfohlenen Maßnahmen aufmerksam zu machen. Zusätzlich werden betriebskritische Standorte mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert, hieß es gegenüber der APA. Mitarbeiter im Kundenkontakt haben darüber hinaus - ähnlich wie bei der Grippesaison - zusätzlich Desinfektionsmittel erhalten und werden auch seitens der Arbeitsmedizin informiert, betonte die Bahn.

400 Menschen in Österreich in Quarantäne

Insgesamt wurden in Österreich 3.711 Tests durchgeführt. "Wir testen jeden einzelnen Verdachtsfall, aber auch mit Stichprobenanalysen in Form eines Screenings bei Grippeerkrankten zusätzlich auf Corona", erklärte der Gesundheitsminister bereits am Mittwoch. Rund 400 Personen befanden sich laut Anschober in Quarantäne. Derzeit gibt es in Österreich aber keine Entwicklung, die auf eine Pandemie hindeutet, meinte der Gesundheitsminister.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Coronavirus

In Österreich wurden Vorsichtmaßnahmen eingeleitet. So werden etwa gefährdete Bevölkerungsgruppen - wie etwa in Pensionistenheimen - besonders geschützt. Auch Großveranstaltungen können je nach Maßgabe abgesagt werden. Flächendeckende Absagen, wie es in anderen Ländern inzwischen praktiziert wird, sind derzeit nach Absprache mit den Gesundheitsexperten nicht vorgesehen. Auch eine landesweite Schließung von Bildungseinrichtungen ist im Moment nicht geplant. Dass dies zu einem "Zeitpunkt X" noch geschehen kann, konnte Anschober aber nicht ausschließen.

Insgesamt setzt Österreich auf die Strategie, die Zahl der Erkrankten über einen möglichst großen Zeitraum gering zu halten. Zeit spielt nämlich eine große Rolle: In wenigen Wochen ist mit einem Ende der Influenzasaison zu rechnen, womit mehr medizinische Kapazitäten frei werden. Zudem gibt es derzeit zwar noch kein spezifisches Medikament zur Behandlung des Virus, die Medizin forscht aber mit Hochdruck daran. Bis Herbst bzw. Winter könnte auch nach Einschätzung des Ministers ein Impfstoff entwickelt sein.

Für Reisende wurde es wegen des Coronavirus immer schwieriger an ihr Ziel zu kommen. So hat etwa Israel ab Freitag 8.00 Uhr Ortszeit ein Einreiseverbot für sämtliche Reisende aus Österreich sowie Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und der Schweiz verhängt. Davon ausgenommen sind israelische Staatsbürger, Personen mit gültigem Aufenthaltsstatus in Israel sowie Personen, die sich in Israel 14 Tage in Heimquarantäne begeben können.

Bevölkerung per "Katwarn" informiert

Das app-basierte Bevölkerungswarnsystem "Katwarn" hat auch Informationen zum Coronavirus veröffentlicht. Dort sind vom Innenministerium Tipps zu den Schutzmaßnahmen wie Händewaschen und richtiges Husten, aber auch die wichtigsten Kontakte zu dem Thema angeführt. Seit fast drei Jahren informiert die App in Krisen- oder Katastrophenfällen oder bei Großeinsätzen von Blaulichtorganisationen.

Angeführt ist weiters die 24-Stunden-Hotline unter 0800 555 621 zu allgemeinen Fragen, aber auch die Telefonnummer 1450 für Menschen, die Symptome aufweisen und befürchten, erkrankt zu sein.

(Quelle: APA)