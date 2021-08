Außerdem steigt die Zahl der Covid-19-Infizierten in Spitälern weiter an. Am Montag mussten um mehr als elf Prozent Erkrankte mehr als am Sonntag in Krankenhäusern behandelt werden. Insgesamt liegen nun 250 Menschen in Spitälern, um 25 mehr als am Sonntag.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern

Burgenland: 3

Kärnten: 36

Niederösterreich: 124

Oberösterreich: 118

Salzburg: 59

Steiermark: 89

Tirol: 69

Vorarlberg: 31

Wien: 245

_

Erster Todesfall nach einem Monat in Salzburg

Etwas mehr als vier Wochen lang hat es im Land Salzburg keinen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 mehr gegeben. Der letzte Todesfall war am 16. Juli veröffentlicht worden. Am Montag meldeten die Gesundheitsbehörden den Fall eines 72-jährigen Mannes, der am gestrigen Sonntag gestorben ist. Damit haben sich die bisherigen Todesfälle in Salzburg in Zusammenhang mit dem Coronavirus um einen Fall auf 589 erhöht.

Elf Covid-Patienten in Spital

Seit Sonntag kamen in Stadt und Land Salzburg 59 gemeldete Neuinfektionen hinzu. Im Spital werden derzeit elf Corona-Patienten betreut, davon vier auf der Intensivstation. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus hat sich übers Wochenende kaum verändert.

In Salzburg wurden seit Beginn der Pandemie 50.808 Personen positiv auf Covid-19 getestet, das sind um 163 mehr seit der letzten Meldung am vergangenen Freitag. Die Zahl der aktiv infizierten Personen im Bundesland betrug am Montag laut EMS 676 (plus 71). Die stärkste Zunahme im Vergleich zur letzten Meldung wurde in der Stadt Salzburg mit plus 41 registriert, gefolgt vom Pinzgau (plus 22) und dem Flachgau (plus 10). Laut Landesstatistik betrug die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand von Montag, 8.30 Uhr, 84,4.

Schwächster Impftag seit Februar

Am Sonntag war der schwächste Impftag seit Ende Februar. Österreichweit wurden nur 6.642 Impfungen verabreicht, so wenig wie seit fast sechs Monaten nicht. Am 21. Februar - ebenfalls ein Sonntag und noch am Anfang der Impfkampagne - waren es 6.020 Stiche gewesen. Sehr niedrig ist weiterhin die Zahl der Erststiche - nur 584 Menschen sind gestern erstmals gegen das Coronavirus geimpft worden.

_

Vier Patienten wegen Corona im Spital

Auf Intensivstationen wurden vier weitere Schwerkranke neu aufgenommen. Österreichweit benötigten nunmehr 59 Covid-19-Infizierte intensivmedizinische Betreuung.

Inzidenz steigt wieder

Wieder gestiegen ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz, sie betrug am Montag 66,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Mit Montag gab es in Österreich 8.884 aktive Fälle, um 325 mehr als am Sonntag.

(Quelle: APA)