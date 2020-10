So genießen die Österreicher ihr Lieblingsgetränk grundsätzlich am liebsten in geselliger Runde mit Familie und Freunden (62,5 Prozent). Auf Platz zwei folgt die Gastronomie (52,8 Prozent) sowie die eigenen vier Wände (36,5 %). Als genereller Anlass wird der Genussmoment mit 39,3 Prozent am häufigsten genannt. Dahinter folgt die Entspannung nach der Arbeit (18,5 Prozent) sowie der Belohnungscharakter nach einer erledigten Aufgabe (11,5 Prozent).

Geschmack am wichtigsten

Werden die Österreicher zu wichtigen Aspekten beim Bier befragt, so dominiert der Geschmack (95 Prozent Zustimmung), vor passender Trinktemperatur (92,7 Prozent), Natürlichkeit von Rohstoffen (85,7 Prozent), gefolgt von dezidierter Herkunft aus Österreich (78,6 Prozent) sowie nachhaltiger Gebindeform (73,3 Prozent).

Vorarlberger genießen am häufigsten Bier

So unterschiedlich wie Sortenvielfalt und Geschmack des österreichischen Bieres, so unterschiedlich sind auch die Bier- und Genussgewohnheiten der Konsumenten in den Bundesländern.

Wöchentlicher Biergenuss: Salzburg auf Platz zwei

Betrachtet man den wöchentlichen Biergenuss, nimmt Vorarlberg mit 42,5 Prozent Platz eins ein, gefolgt von Salzburg (38,5 Prozent) und der Steiermark (35,8 Prozent). Fragt man nach dem Biervorrat, den Biergenießer im Haushalt haben, erklimmen mengenmäßig die Steirer mit rund 18 Bier-Flaschen oder -Dosen das höchste Treppchen. Auf den weiteren Plätzen folgen die Vorarlberger sowie auf einem geteilten dritten Platz die Salzburger und die Burgenländer.

Wiener haben beim Biertrinken gerne Ruhe

Einige Ergebnisse stechen in den Bundesländern hervor. Österreichweit trinken die Oberösterreicher ihr Bier am liebsten beim Wirten (58,7 Prozent). In der Kategorie „zu Hause“ wiederum führen die Vorarlberger mit 45,8 Prozent. Für 13,1 Prozent der Kärntner – und damit top in Österreich – ist Bier nach dem Sport die erste Wahl. Und im Bundesländervergleich genießen die Wiener wiederum am liebsten ein Bier in Ruhe alleine (12,9 Prozent).

Salzburger achten besonders auf Rohstoffe

Bei detaillierter Betrachtung lassen sich zudem weitere Besonderheiten in den Bundesländern erkennen. So ist die Herkunft des Bieres aus Österreich den Steirern am wichtigsten. 52,9 Prozent erachten diese als „sehr wichtig“. Bei der Herkunft aus dem eigenen Bundesland oder der eigenen Region führen wiederum die Vorarlberger das Ranking an. Diese ist für 35,6 Prozent der Biergenießer aus dem Ländle „sehr wichtig“ – das markiert den höchsten Wert von ganz Österreich in dieser Kategorie. Die enthaltenen Rohstoffe bzw. die Natürlichkeit von Bier spielen österreichweit für die Salzburger mit 51,4 Prozent die wichtigste Rolle. Auf den Preis wiederum achten die Kärntner (für 33,3 Prozent „sehr wichtig“) sowie die Wiener (für 29,1 Prozent „sehr wichtig“) am meisten.

(Quelle: SALZBURG24)