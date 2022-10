Die Entscheidung über das Staatsoberhaupt ist in einem Durchgang gefallen. Laut mehreren Hochrechnungen kommt Amtsinhaber Alexander Van der Bellen auf über 55 Prozent und ist damit ohne Stichwahl wieder gewählt.

So hat Österreich gewählt

Platz zwei ging an den Freiheitlichen Walter Rosenkranz, der mit knapp 18 Prozent als einziger der Herausforderer ein zweistelliges Ergebnis holte. Van der Bellen versprach, sorgsam mit dem Ergebnis umzugehen. Die Hochrechnungen von ARGE Wahlen, SORA und OGM zeigen jedenfalls ein eindeutiges Bild: Van der Bellen kommt demnach auf gut 56 Prozent. Rosenkranz auf 17 bis 18 Prozent. Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny und Anwalt Tassilo Wallentin schwirren rund um die acht Prozent, Blogger Gerald Grosz dürfte knapp sechs Prozent erreichen, MFG-Chef Michael Brunner gut zwei Prozent, Schuhfabrikant Heinrich Staudinger knapp dahinter bleiben. Die Wahlbeteiligung lag bei rund zwei Drittel.

Eines ist mit dem heutigen Tag jedenfalls fix: Van der Bellen ist mit dem Votum der am Wahltag älteste Präsident des Landes.

Erstes Statement nach Wahlsieg

Der Bundespräsident wandte sich in einer ersten Reaktion via Social Media an die Wähler und dankte für Teilnahme am Urnengang und Stimme für ihn. Nun gelte es, gemeinsam nach vorne zu schauen und sich ohne Verzögerung wichtigen Themen zu widmen. "Egal, ob Sie mir persönlich Ihre Stimme anvertraut haben oder einem anderen Kandidaten, ich werde nach bestem Wissen und Gewissen für alle Österreicherinnen und Österreicher und alle, die in Österreich leben arbeiten." Alle "konstruktiven Kräfte" lud er ein: "Packen wir's gemeinsam an!"

Auch seine Konkurrenten meldeten sich bereits zu Van der Bellens Wahlsieg zu Wort, die Reaktionen der Kandidaten fielen gemischt aus.

Kandidaten am Wahltag

Die Hofburg-Bewerber haben sich am Sonntag bei ihrer Stimmabgabe durchwegs guter Hoffnung gezeigt. Gegen 11 Uhr schritt Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bei strahlendem Sonnenschein in Wien-Landstraße zur Bundespräsidentenwahl. "Ich hoffe, dass es gut ausgeht", sagte er den zahlreich erschienenen Journalisten. Als erster der sieben Kandidaten wählte Rechtsanwalt Tassilo Wallentin in Wien, danach FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz in Krems in Niederösterreich. Beide betonten erneut, dass die Stichwahl ihr Ziel sei. Musiker und Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny gab in seinem Wiener Heimatbezirk Simmering die Stimme ab. Beim Eintreffen vor dem Wahllokal zeigte sich Wlazny gut gelaunt, er sei „generell tiefenentspannt“. Mit den Worten "so da" schritt gegen Mittag Schuhproduzent Heinrich Staudinger ins Wahllokal in Schrems im Waldviertel. Er glaube, es sei "nicht so wahnsinnig wichtig, wer jetzt Präsident wird", meinte er vor Journalisten. "Optimistisch, in die Stichwahl zu kommen", war Gerald Grosz am Sonntag bei seiner Stimmgabe Schlag 12.00 Uhr im Wahllokal in der Grazer Burg, zu der er gemeinsam mit seinem Mann Thomas Grosz-Rauchenberger erschienen war. MFG-Chef Michael Brunner wählte im niederösterreichischen Pressbaum. Der Wahlkampf sei "sehr schön", aber auch "sehr anstrengend" gewesen. Was den Wahlausgang betrifft, lasse er sich überraschen, "ich halte alles für möglich".

BP-Wahl: 10.000 Wahllokale

Exakt 10.092 Wahllokale gibt es bei der Bundespräsidentenwahl 2022. Die meisten der Wahlräumlichkeiten sind ab 7.00 oder 8.00 Uhr zugänglich. Offen halten dürfen Wahllokale laut Gesetz bei der Bundespräsidentschaftswahl bis 17.00 Uhr. Diese Möglichkeiten nützen wie üblich Wien und Innsbruck – und heuer auch die beiden niederösterreichischen Gemeinden Rohrendorf bei Krems und Wolfsgraben. Aus der Reihe tanzt traditionell Vorarlberg mit seinem frühen Wahlschluss um 13.00 Uhr.

Ergebnis ohne Briefwahl um 20.00 Uhr

Das vorläufige Endergebnis wird ab ca. 20.00 Uhr erwartet, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird es im Wahlzentrum im Palais Niederösterreich verkünden. In diesem Ergebnis fehlen allerdings noch die Wahlkartenstimmen, die per Post oder persönlich bei der Bezirkswahlbehörde abgegeben wurden (also die "Briefwahl"). Und das sind sehr viele: 958.136 Wahlkarten wurden ausgestellt, das macht 15 Prozent der Wahlberechtigten aus – und damit dürfte es an die 825.000 Briefwähler geben.

Nur jene Wahlkarten, die in "fremden" Wahllokalen abgegeben wurden, werden gleich am Sonntag mitgezählt. Die Briefwahlstimmen werden erst am Montag ausgewertet und könnten noch Veränderung bringen. Christoph Hofinger von SORA verwies im Vorfeld der Wahl darauf, dass die Wahlkarten etwa bei der Bundespräsidenten-Stichwahl im Jahr 2016 gut zwei Prozentpunkte Veränderung gegenüber dem Urnenergebnis gebracht hatten.

Zur Wahl aufgerufen sind 6.363.489 Österreicher. Die Amtszeit des Bundespräsidenten dauert sechs Jahre, danach darf er sich noch maximal einmal um die Wiederwahl bewerben. Der amtierende Präsident Van der Bellen ist seit 26. Jänner 2017 im Amt.

