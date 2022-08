1.245 Corona-Infizierte sind am Donnerstagvormittag in Österreich in Spitalsbehandlung gewesen. Das sind 36 weniger, als am Vortag gemeldet waren und ein minus von 125 zur Vorwoche. 66 der Betroffenen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank im Tagesvergleich um drei und innerhalb einer Woche um zehn belegte Betten. 7.641 Neuinfektionen wurden von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.189 Fällen.

Salzburg meldet 335 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg dadurch auf 402 Fälle je 100.000 Einwohner wieder über die 400er-Marke. Das Burgenland meldete 201 Neuinfektionen, Kärnten 402 und Niederösterreich 1.710. In Oberösterreich kamen 1.009 Ansteckungen hinzu, in Salzburg 335 und in der Steiermark 918. In Tirol gab es 340 positive Testergebnisse, in Vorarlberg 211 und in Wien 2.515.

Knapp 67.000 PCR-Tests

Von den 66.750 PCR-Tests der vergangenen 24 Stunden waren 11,4 Prozent positiv. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.845.882 bestätigte Fälle. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 4.754.365 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 6.742 als wieder frei vom Virus. Mit Donnerstag gab es in Österreich 72.211 aktive Fälle, 889 mehr als am Mittwoch.

Deutlich unter 10.000 Impfungen am Mittwoch

8.328 Covid-Schutzimpfungen wurden am Mittwoch durchgeführt, davon waren 6.889 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.340.747 Menschen und somit 59,2 Prozent der Einwohner Österreichs sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 407.677 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

(Quelle: APA)