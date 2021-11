Die Zahl der heutigen Neuinfektionen liegt weit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 12.164 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls kräftig an auf 953,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag sie noch bei 919,4. Seit Dienstag sind 41 weitere Todesopfer zu beklagen.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern

Burgenland: 206

Kärnten: 786

Niederösterreich: 2.294

Oberösterreich: 4.423

Salzburg: 1.067

Steiermark: 1.966

Tirol: 1.094

Vorarlberg: 646

Wien: 1.934

Zahlen in Spitälern steigen weiter

Den stärksten Anstieg gab es erneut im Bundesland Oberösterreich, wo ein Rekordwert von 4.423 Neuinfektionen sowie fünf Todesopfer innerhalb eines Tages gemeldet wurden. Danach folgt Niederösterreich mit 2.294 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden. In der Steiermark gab es 1.966 Fälle, in Wien 1.934, in Tirol 1.094, in Salzburg 1.067, in Kärnten 786, in Vorarlberg 646 und im Burgenland 206.

Das spiegelt sich auch in den Sieben-Tage-Inzidenzen wider, wo die Neuinfektionen einer ganzen Woche pro 100.000 Einwohner aufgerechnet werden. Da liegt derzeit Salzburg an erster Stelle mit einem Wert von 1.612,1, wo die Salzburger Landeskliniken (SALK) bereits jetzt völlig überlastet sind. Danach kommt Oberösterreich mit 1.530,9. Weiters folgen Tirol (1.015,8), Vorarlberg (1.009,4), Kärnten (968,2), Niederösterreich (908), die Steiermark (719,4) und das Burgenland (637,5). Die niedrigste Inzidenz hat weiterhin Wien mit 510,3, wo viel früher mit strengeren Maßnahmen begonnen wurde.

271 Tote in einer Woche

Mittlerweile laborieren laut Gesundheits- und Innenministerium 126.149 Menschen aktiv an einer Infektion. Das sind fast 7.000 Fälle - exakt 6.978 - mehr als am Tag zuvor. Kritisch angestiegen ist auch der Wert jener Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Im Spital liegen derzeit 2.723 Patientinnen und Patienten mit Covid-19, das sind um 155 mehr als am Dienstag. 486 Menschen müssen mittlerweile intensivmedizinisch behandelt werden. Das sind innerhalb eines Tages um 28 und innerhalb einer Woche um 73 mehr.

Wieder sind viele Menschen an oder mit Covid-19 gestorben - innerhalb eines Tages waren es 41 und im Sieben-Tage-Schnitt 39. In den vergangenen sieben Tagen wurden 271 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit dem Ausbruch 11.848 Menschenleben in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 132,6 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Positive Corona-Tests nehmen zu

Die Positiv-Rate der PCR-Tests beträgt 3,1 Prozent. Es werden in Österreich aber auch wieder mehr Tests gemacht. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 875.690 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet, tags zuvor waren es noch 722.050. Von den 875.690 waren mehr als die Hälfte - nämlich 468.810 - aussagekräftige PCR-Tests. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich mehr als 132 Millionen Tests gemacht worden.

Seit die Krankheit in Österreich ausgebrochen ist, hat es 996.320 bestätigte Fälle gegeben. 858.323 Menschen haben sich von einer SARS-CoV-2-Infektion wieder erholt.

(Quelle: APA/SALZBURG24)