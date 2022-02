Am Samstag sind in Österreich in 24 Stunden 26.282 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Covid-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 25 weitere auf 14.562 Opfer. Die Zahl der Hospitalisierten im Zusammenhang mit dem Virus sank im Tagesvergleich leicht von 2.291 auf 2.244 Betroffene, wuchs aber innerhalb der vergangen Woche um rund 200 Patienten an. Auf den Intensivstationen lagen 185 Infizierte, so viele wie am vorigen Samstag, aber neun weniger als am Vortag.

Rückgang der Neuinfektionen im Wochenvergleich

Aus dem Burgenland wurden am Samstag 664 Neuinfektionen gemeldet, aus Kärnten 1.976 und aus Niederösterreich 4.942. In Oberösterreich kamen 4.320 positive Tests hinzu, in Salzburg 1.406 und in der Steiermark 4.451. Tirol meldete 2.029 Ansteckungen, Vorarlberg 1.242 und Wien 5.252. Im Wochenvergleich gab es österreichweit einen Rückgang der Infektionszahlen. Vergangenen Samstag waren mehr als 31.000 Neuinfektionen österreichweit gemeldet worden.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 664

Kärnten: 1.976

Niederösterreich: 4.942

Oberösterreich: 4.320

Salzburg: 1.406

Steiermark: 4.451

Tirol: 2.029

Vorarlberg: 1.242

Wien: 5.252

Bisher gab es seit den ersten bestätigten Fällen vor knapp zwei Jahren in Österreich offiziell 2.451.024 Ansteckungen mit SARS-CoV-2. Als wieder von einer Infektion genesen gelten 2.140.712 Personen, geht aus dem täglichen Update von Innen- und Gesundheitsministerium hervor, das diesmal erst am Nachmittag veröffentlicht wurde. Weitere Daten aus dem Open-Data-Portal des Gesundheitsministeriums waren zudem vorerst wegen eines IT-Problems nicht verfügbar.

(Quelle: APA)