Das heißt, in Österreich herrscht weiter überall die höchste Risikostufe, geht aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission hervor.

Corona-Ampel: Wien mit bester Risikozahl

Die beste Risikozahl, die auch Faktoren wie Alter der Patienten und Impfstatus berücksichtigt, hat weiter Wien mit 189,4. Vergangene Woche lag sie noch bei 229,8. Damit ist es trotzdem noch ein weiter Weg zur Grenze in die orange Zone des hohen Risikos, die bei 100 beginnt. Mit 337,3 den ungünstigsten Wert hat Kärnten. Was die reinen Fallzahlen angeht, hat Tirol die besten Zahlen und Niederösterreich die schlechtesten.

Pixabay (SYMBOLBILD) 34.743 Corona-Neuinfektionen in Österreich Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht auf sehr hohem Niveau weiter zurück. Heute meldeten die Ministerien mit 34.743 den niedrigsten Mittwochswert seit Ende Februar.

Rückgang bei Infektionen

Günstig ist, dass die Zahl der Infektionen im 14-Tage-Trend überall zurückgeht, im Schnitt um 22 Prozent. Zwar nicht so rasant ist der Rückgang bei den besonders gefährdeten Über-65-Jährigen, aber immerhin ist mit minus 3,1 Prozent auch hier die Trendwende geschafft. Ausnahme ist Wien mit einem Plus von 7,3 Prozent.

Meiste Tests in Wien

Allerdings wird in der Bundeshauptstadt auch am meisten getestet. Mit knapp 105.000 Tests auf 100.000 Einwohner hat man auch in der abgelaufenen Woche den Bestwert erzielt. Interessant sein wird, ob mit der vom Bund verordneten Einschränkung der Tests ab April auch die Infektionszahlen in Wien noch einmal deutlicher zurückgehen werden. Denn gut zwei Drittel der Infektionsfälle waren zum Zeitpunkt der Testung in der Bundeshauptstadt asymptomatisch. In Tirol, wo am wenigsten getestet wird, hatten nur sieben Prozent keine Symptome, als sie positiv getestet wurden.

APA/dpa/Sebastian Gollnow (SYMBOLBILD) Test-Einschränkung mit zahlreichen Ausnahmen Gut 24 Stunden vor Inkrafttreten kommt mehr Licht in die Einschränkung der Corona-Tests: Die neue Verordnung liegt vor und zeigt, dass in sensiblen Settings wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder …

Positivrate in Salzburg am höchsten

Die Positivitätsrate bei allen Tests ist in Salzburg und Vorarlberg mit acht Prozent am höchsten. Die niedrigste weist Wien mit 2,7 Prozent auf. Bezirk mit der niedrigsten Inzidenz ist diesmal Schwaz. Jener mit der höchsten Quote ist Eferding. Offiziell vergeben werden die Farben am Nachmittag bei einer Sitzung der Corona-Kommission.

(Quelle: APA)