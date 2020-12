Am dritten Tag der landesweiten Corona-Massentests standen am Sonntag der Flachgau, der Tennengau und der Pongau im Fokus. Bis zu 589 Personen konnten sich in den drei Bezirken gleichzeitig testen lassen, so viele Teststraßen waren in den Gemeinden eingerichtet worden.

Insgesamt 72.589 Personen nahmen an den Massentests teil. Im Flachgau nahmen 41.996 Personen teil (34,2 Prozent), 154 Schnelltests waren vorläufig positiv. Im Tennengau waren es 13.554 Personen (28,4 Prozent) mit 99 positiven Tests auf das Coronavirus. Und im Pongau ließen sich 17.039 Personen abstreichen, das sind 26,6 Prozent. 71 Tests waren hier positiv.

Massentests in 75 Gemeinden

Getestet wurde in 75 Gemeinden im Norden und der Mitte Salzburgs – die Tennengauer Gemeinde Annaberg-Lungötz absolvierte bereits am 1. und 2. Dezember einen Testlauf. Wer einen positiven Schnelltest hatte, wurde aktiv von den Behörden verständigt, es folgt ein PCR-Test.

Mehr als 34 Prozent Beteiligung im Flachgau

Von den 122.756 „testberechtigten“ Flachgauerinnen und Flachgauern, also Einwohner ab 16 Jahren abzüglich der in den vergangenen drei Monaten positiv Getesteten, kamen heute 41.996 zum Testen. Das ergibt eine Beteiligung von 34,2 Prozent, die höchste aller Bezirke. Die Anzahl der positiven Fälle beträgt 154. Dies ist eine vorläufige Zahl, der PCR-Test bei diesen 154 Personen ist noch ausständig.

Pongau: Mehr als 17.000 gingen testen

Bei 28,4 Prozent lag die Beteiligung im Bezirk St. Johann. 17.039 Pongauerinnen und Pongauer von 63.960 „Testberechtigten“ ließen sich durch einen Abstrich über ihren Covid-19-Status aufklären. 71 davon waren positiv. Auch hier steht die Bestätigung durch einen PCR-Test noch aus.

Tennengau: Fast 30 Prozent nahmen teil

Etwas höher als im Pongau, nämlich bei exakt 28,4 Prozent, lag die Beteiligung im Tennengau. 13.554 von 47.796 „Testberechtigten“ folgten dem Aufruf. 99 nach dem Schnelltest positive Personen müssen zum PCR-Test.

Tests in sozialen Einrichtungen am Montag

Am morgigen Montag wird in den Seniorenwohnhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, das sind rund 5.330 Personen in knapp 100 Häusern, getestet.

Haslauer: "Große organisatorische Herausforderung"

"Dass diese große organisatorische Herausforderung so effizient und gut bewältigt wird, ist dem tollen Einsatz der hunderten Beteiligten zu verdanken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, am dritten Adventwochenende, die eigene Arbeitskraft einzubringen und auch in der Vorbereitung unzählige Stunden zu leisten. Aber auch jenen, die sich an testen lassen, möchte ich danke, sie sind der Erfolg für die Organisatoren", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in einer Aussendung.

Salzburg prüft Verlängerung für kostenlose Tests

Nach dem Tiroler Vorstoß, die Antigentests dauerhaft und kostenlos anzubieten, erwägt auch Salzburg die freiwillige Tests zu verlängern. "Die Möglichkeit werden wir prüfen", sagte ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) auf APA-Anfrage. Es sei zwar noch nicht unmittelbar geplant, aber das Land werde die Möglichkeit nicht ausschließen.

Zunächst wolle man in Salzburg jedoch die Massentests am Sonntag noch zu Ende gehen lassen. Jeder Salzburgerin und jedem Salzburger habe man mit der Teilnahme an den Massentest nun Klarheit ermöglicht, sagte Haslauers Sprecher. Durch die Massentestungen gebe es auch für weitere kostenlose Antigentest genügend Testkits. Die Kapazität wäre vorhanden, sollte es einen Bedarf geben an freiwilligen Tests unmittelbar vor den Feiertagen, heißt es vom Sprecher des Salzburger Landeshauptmanns.

Die Tiroler Bevölkerung soll sich ab 19. Dezember bis ins Jahr 2021 hinein kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können, kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Samstagnachmittag an.