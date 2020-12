2.741 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind nach den Sonntagszahlen in den vergangenen 24 Stunden in Österreich registriert worden. Das bedeutet gegenüber den Samstagszahlen einen Rückgang um mehr als 700, allerdings werden an Sonntagen immer weniger Testergebnisse eingemeldet als an Wochentagen.

Gegenüber dem Wert vom vergangenen Sonntag (4.047 Neuinfektionen) gab es nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (stand 9.30 Uhr) einen Rückgang um 1.306.

Aktuelle Corona-Zahlen für Österreich

Damit wurden seit Beginn der Pandemie in Österreich 303.430 positive PCR-Testergebnisse registriert. Die Zahl der Todesfälle an oder mit SARS-CoV-20 blieb mit 83 in den vergangenen 24 Stunden unter 100. Insgesamt gab es bisher 3.840 Tote an oder mit Covid-19 in Österreich, 252.765 sind wieder genesen. Damit war der Zuwachs an vom Coronavirus Genesenen mit 3.324 erneut höher als jener der neu Infizierten. Die Zahl der Spitalspatienten sank von 3.877 auf 3.802, von denen sich 632 auf Intensivstationen befanden - ein Rückgang um 14 gegenüber Samstag.

Anschober: "Nicht leichtsinnig werden"

Der Lockdown wirke, die Massentests müssten fortgesetzt werden und es gelte, nicht leichtsinnig zu werden. Das betonte am Sonntag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Man sei am richtigen Weg, die Zahlen aber "noch viel zu hoch". In Hinblick auf die Geschäftsöffnungen richtete der Ressortchef Appelle an Handel und Bevölkerung.

"Ziel muss sein, dass wir die Neuinfektionen in Richtung 1.000 Fälle weiter absenken können", sagte Anschober. Das würde Auswirkungen auf das gesamte System haben: "Denn zuerst sinken die Neuinfektionen, dann nach ein bis zwei Wochen die Hospitalisierungen, etwas später die ICU-Zahlen und schließlich mit einer weiteren Verzögerung die Todeszahlen." Mit den Massentestungen werde es gelingen, "tausende unbekannte Neuinfektionen ohne Symptome zu erkennen und aus dem Infektionszyklus zu lösen", betonte Anschober. Er sieht "die Phase um die Einkaufstage und die Feiertage" als langfristig entscheidende Weichenstellung in der Pandemiebekämpfung. Menschenansammlungen sollten gemieden und nur unbedingt erforderliche physische Kontakte mit Mindestabstand durchgeführt werden. Der Minister appellierte an den Handel und "dabei vor allem an die Einkaufszentren", die strengen Vorgaben einzuhalten.

Salzburg meldet 103 Neuinfektionen

Aufgeschlüsselt nach Bundesländern wurden die meisten Neuinfektionen wie schon am Samstag in Niederösterreich mit 551 vor Oberösterreich mit 526 registriert. An dritter Stelle folgte Wien mit 366 Neuinfektionen knapp vor Tirol mit 362. In der Steiermark wurden 340 neu Infizierte gemeldet, in Vorarlberg 239, in Kärnten 198, in Salzburg 103 und im Burgenland 56.

In den vergangen 24 Stunden wurden demnach 18.118 Tests eingemeldet, von denen rund 15,1 Prozent positiv waren. Durchschnittlich kamen in den vergangenen sieben Tagen 23.464 Testergebnisse pro Tag dazu, die Positivrate über sieben Tage lag bei 14,4 Prozent. Dass in Niederösterreich die meisten Neuinfektionen registriert wurden, lag auch daran, dass hier mit 5.916 mit Abstand die meisten Tests in den vergangenen 24 Stunden in dem Bundesland eingemeldet wurden. Wien folgte mit Respektabstand mit 3.770 Testmeldungen.

7-Tage-Inzidenz weiter auf hohem Niveau

Weiter auf hohem Niveau, aber leicht sinkend sind die Sieben-bzw. 14-Tage-Inzidenzen, also die Neuinfektionen im jeweiligen Zeitraum pro 100.000 Einwohner: Österreichweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 266,5 (Samstag: 281.2), die 14-Tage-Inzidenz bei 631,9 (Samstag: 659,8). In Wien lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 195,2 unter 200. In allen Bundesländern außer Vorarlberg - 259,1 nach 223,6 - war die Sieben-Tage-Inzidenz niedriger als am Vortag.

Von den 63 Todesfällen an oder mit SARS-CoV-2 wurde beinahe die Hälfte in Oberösterreich (21) und in der Steiermark (20) registriert. Zweistellig waren auch Kärnten (zwölf) und Wien (elf). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Todesfällen pro 100.000 Einwohner hat nach wie vor Kärnten mit 20,3. Im Österreichschnitt liegt dieser Wert bei 8,3.