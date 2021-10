"In Österreich nähern wir uns 4.000er-Zahlen", so Schallenberg, der von einer "Pandemie der Ungeimpften ohne Not" sprach.

Einheitliche Maßnahmen in allen Ländern?

Nach fast 3.700 Neuerkrankungen, die am Donnerstag in Österreich vermeldet wurden, kam in Brüssel auch die Frage nach der Notwendigkeit einheitlicher Maßnahmen in allen Bundesländern auf . Für den Bundeskanzler lautete die Frage jedoch: "Welche Schritte setzen wir bei den Zögerern und Zauderern?", denn es gelte die Impfrate zu steigern. "Wir haben genug Impfstoffe und stolpern ohne Not in eine Pandemie der Ungeimpften". Für diese Gruppe werde es in den kommenden Monaten schwierig werden, von daher wiederholte Schallenberg noch einmal den Aufruf zur Impfung, wie auch zu einem gemeinsamen Einwirken auf jenen Personen, die bei dieser Maßnahme noch zögern würden.

"Klare Entscheidungen übers Wochenende"

Was die Corona-Lage in Europa insgesamt betrifft - sie ist ein Schwerpunkte des Gipfels - so herrsche hier ein heterogenes Bild: "Einige Staaten können die Maßnahmen bereits wieder aufheben", sagte Schallenberg in Anspielung auf Dänemark. Indes steht Lettland heute vor einem erneuten Lockdown, und erschreckende Zahlen werden im Gegensatz dazu aus Rumänien vermeldet. Was das Treffen mit den Landeshauptleuten und dem Gesundheitsminister betrifft, da werde man "übers Wochenende klare Entscheidungen treffen", es sei "nichts ausgeschlossen".

(Quelle: APA)