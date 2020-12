Erstmals seit Ende Oktober ist in Österreich auch die Marke der 30.000 aktiven Fälle wieder unterschritten worden. Den Neuinfektionen standen 2.445 Neugenesenen - wie immer bei montags vergleichsweise geringen 20.957 eingemeldeten PCR-Tests - gegenüber. Somit sank die Zahl der aktiven Fälle auf 29.280.

Neuninfektionen nach Bundesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 68

Kärnten: 133

Niederösterreich: 324

Oberösterreich: 272

Salzburg: 91

Steiermark: 156

Tirol: 147

Vorarlberg: 84

Wien: 244

Intensivstationen weiter stark überlastet

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte in einer Aussendung, dass die Intensivstationen nach wie vor stark überlastet sind und die Mortalität in Österreich viel zu hoch ist. "Jetzt geht es darum, während der Feiertage keine Trendumkehr zu erzeugen und weiterhin vorsichtig, umsichtig und verantwortungsvoll zu handeln. Dann können wir es schaffen, unser Ziel zu erreichen und das Infektionsgeschehen drastisch zu verkleinern - und damit das Risiko für jeden einzelnen", meinte Anschober.

905 Tote in einer Woche

In der vergangenen Woche sind in Österreich 905 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Im Schnitt waren es pro Tag beinahe 130 Tote. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Toten beträgt bereits 10,2 - das heißt, dass in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner zehn Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben sind. Seit Sonntag meldeten die Behörden in Österreich 84 Tote - fünf davon starben laut dem Gesundheitsministerium in Alten- und Pflegeheimen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie bereits 5.435 Menschen mit SARS-CoV-2 gestorben.

Fast 3.000 Patienten im Spital

Weiterhin auf hohem Niveau sind die Zahlen der Menschen in Spitalsbehandlung. 2.891 Menschen befanden sich am Montag im Spital, 16 weniger als am Sonntag, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. 478 lagen auf Intensivstationen, drei weniger als am Sonntag.

91 Corona-Neuinfektionen in Salzburg

91 neue Corona-Fälle wurden in Salzburg gemeldet. Bislang wurden somit 25.450 Personen positiv getestet. Derzeit sind im Bundesland 2.220 Personen mit Covid-19 infiziert. Aktiv Infizierte nach Bezirken im Vergleich zur letzten Morgenmeldung: Pongau 276 (-5), Tennengau 386 (-21), Lungau 96 (-1), Stadt Salzburg 537 (-12), Flachgau 664 (-27) und Pinzgau 261 (-48).

30 Intensivpatienten in Salzburg

Derzeit befinden sich 163 Covid-19-Patienten im Spital, davon werden 30 auf der Intensivstation betreut.



Den Gesundheitsbehörden wurden drei weitere Todesfälle im Alter von 85, 89 und 97 Jahren im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 293. Nach Bezirken teilen sich die Todesfälle folgendermaßen auf: Pongau 77 (+/-0), Tennengau 24 (+1), Lungau 24 (+/-0), Stadt Salzburg 56 (+1), Flachgau 55 (+1) und Pinzgau 57 (+/-0).

Im Schnitt 2.189 Corona-Neuinfektionen

Im Schnitt der vergangenen sieben Tage kamen in Österreich täglich 2.189 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der neuen Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage sank auf 184,1. Bei 20.957 eingemeldeten Tests und 1.519 positiven Ergebnissen liegt die Positivrate bei 7,2 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen sieben Tagen täglich 27.023 Tests in das Epidemiologischen Meldesystems (EMS) eingespeist. Davon fielen knapp 8,1 Prozent positiv aus.

Vor zwei Monaten - am 20. Oktober - war in Österreich zuletzt mit 1.524 eine gleich hohe bzw. im nunmehrigen Zeitverlauf niedrige Zahl an Neuinfektionen gemeldet worden. Am 21. Oktober waren es dann bereits 1.958 Neuinfektionen und am Tag darauf bereits mehr als 2.400 neue Fälle gewesen. Seit Beginn der Pandemie wurden in Österreich 340.373 Menschen positiv getestet. 305.658 haben eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden.

(Quelle: APA)