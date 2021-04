Aktuell befinden sich 1.944 Personen aufgrund von Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung, davon werden 527 Menschen auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern

Burgenland: 42

Kärnten: 77

Niederösterreich: 287

Oberösterreich: 490

Salzburg: 89

Steiermark: 390

Tirol: 232

Vorarlberg: 138

Wien: 660

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Österreich vor 14 Monaten sind bereits mehr als 10.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten mit Stand Donnerstagvormittag nunmehr 10.026 Todesfälle, seit Mittwoch waren 29 hinzugekommen.

Pro 100.000 Einwohner sind somit bereits 112,6 Menschen in Österreich an Corona gestorben. Die in Relation zur Bevölkerung meisten Todesopfer gab es mit Abstand in der Steiermark. Dort starben pro 100.000 Einwohner bisher 157,1 an den Folgen einer Infektion. In Kärnten waren es 139,5 Tote pro 100.000 Einwohner, in Oberösterreich 113,3 und in Wien 111,2. Im Burgenland starben 108,3 Menschen pro 100.000 Bewohner, in Niederösterreich 100,5 und in Salzburg 99,9. Die geringsten Todeszahlen im Verhältnis zur Bevölkerung gab es bisher mit 80,9 in Tirol und 72,5 in Vorarlberg, jeweils pro 100.000 Einwohner berechnet.

Erstes Todesopfer im März 2020

Das erste Covid-19-Todesopfer in Österreich gab es am 12. März 2020. Seither sind genau 406 Tage vergangen - im Schnitt kamen jeden Tag mehr als 24 Tote hinzu. Am Donnerstag waren es bereits 10.026 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Pro 100.000 Einwohner sind somit bereits 112,6 Menschen in Österreich an Corona gestorben.

Weniger Corona-Patienten auf Intensivstationen

Weiter zurückgegangen ist am Donnerstag die Zahl der Menschen im Krankenhaus. Auf Intensivstationen mussten 30 Patienten weniger als am Vortag behandelt werden, immer noch benötigen 527 intensivmedizinische Behandlung. Erstmals seit einem Monat liegen auch wieder weniger als 2.000 Infizierte insgesamt im Spital. Die Ministerien meldeten am Donnerstag 1.944 Erkrankte im Krankenhaus, 65 weniger als am Mittwoch.

Seit Beginn der Pandemie in Österreich wurden bereits 602.494 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet, 565.513 gelten mittlerweile wieder als genesen.

Salzburg weiter Schlusslicht bei Impfungen

Österreichweit sind 58.893 Impfungen am Mittwoch durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfasses 1.871.875 zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 21 Prozent der Bevölkerung. 752.091 und somit 8,4 Prozent der Österreicher sind bisher voll immunisiert. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate in Tirol mit 25,9 Prozent, wo jedoch die Bevölkerung im Bezirk Schwaz im Rahmen einer Studie zusätzliche Dosen erhalten hat. Salzburg bildet das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 18 Prozent.

