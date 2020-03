Im Land Salzburg gibt es insgesamt 86 Covid-19-Erkrankungen: 25 im Pinzgau, 22 in der Stadt Salzburg, 16 im Flachgau, 18 im Pongau, drei im Lungau, zwei im Tennengau. Davon halten sich noch 77 Personen im Land auf. Keine Person sei dabei im Krankenhaus und niemand liege auf einer Intensivstation.

Meiste Corona-Fälle in Tirol

Aus Niederösterreich wurden laut Gesundheitsamt 237 positive Test eingemeldet, in Wien lagen Daten über 180 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 188, in Oberösterreich 285, in Salzburg 86, im Burgenland 13 und in Kärnten 29. Bisher wurden 11.977 Testungen durchgeführt. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium wie schon am Dienstag mit neun an, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.

Coronavirus-Fälle steigen weltweit

Weiterhin gelten drei Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 als bestätigt, zwei in Wien und einer in der Steiermark. Eine 48-jährige Wienerin, die sich nach einem positiven Test in Heimquarantäne befand, starb in der Nacht auf Sonntag. Die Verstorbene wird zunächst nicht offiziell als viertes österreichisches Covid-19-Todesopfer geführt, denn ein Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor und die Todesursache steht daher nicht fest.

Weltweit wurden bisher insgesamt 198.152 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.086 davon meldete China, so das Ministerium. 81.960 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Applaus für Helfer

Nach den Balkonkonzerten vom Wochenende waren einige Österreicher am Dienstag Aufrufen zu Applaus für die Helfer in der aktuellen Corona-Krise gefolgt. Um 18 Uhr klatschten die Teilnehmer der in Sozialen Medien organisierten Aktion eine Minute lang aus Fenstern und von Balkonen für Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, dem Einzelhandel, der Post, dem öffentlichen Dienst und viele andere Berufe.

Heute ???? um 18 Uhr! Lasst uns die Fenster öffnen und eine Minute lang laut für diejenigen applaudieren, die gerade Übermenschliches für uns alle leisten! Gepostet von SALZBURG24 am Dienstag, 17. März 2020

Zu der "Initiative Applaus für die Helferinnen und Helfer" hatte unter anderem das Rote Kreuz aufgerufen. Diejenigen, "die helfen, indem sie zu Hause bleiben", gehörten ebenso zum "Team Gesundheit", hieß es in der Facebook-Veranstaltung. Im besonders schwer von der Coronavirus-Ausbreitung betroffenen Italien hatte es vor einigen Tagen ebenfalls Applaus für Ärzte und Pfleger sowie Balkonkonzerte gegeben.

(Quelle: APA)