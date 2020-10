In Österreich wurde damit ein neuer Rekordwert erreicht. Es ist auch bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass der Anstieg im vierstelligen Bereich liegt, 1.058 wurden am Samstag, 1.028 am gestrigen Mittwoch vermeldet. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage gab es somit täglich 910 Neuinfektionen.

Coronavirus: Acht weitere Todesfälle

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 stieg um acht auf 838 Personen. Am Donnerstag gab es zudem 9.930 aktiv Erkrankte. 399 Menschen befanden sich auf Normalstationen im Krankenhaus, 19 weniger als am Mittwoch. Gestiegen ist aber die Zahl der Intensivpatienten - von 100 auf 107 am Donnerstag. 21.762 Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet.

Neuinfektionen nach Bundesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 18

Kärnten: 31

Niederösterreich: 169

Oberösterreich: 149

Salzburg: 50

Steiermark: 43

Tirol: 95

Vorarlberg: 41

Wien: 613

Durchschnittlich 910 Neuinfektionen täglich

Fast 22.000 Tests in 24 Stunden

21.762 PCR-Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet, 8.310 davon in Wien, wo mit 613 Neuinfektionen auch über die Hälfte der SARS-CoV-2-Fälle registriert worden sind - womit hier knapp über sieben Prozent der Tests positiv gewesen sind. Mit 169 Fällen folgt Niederösterreich vor Oberösterreich mit 149 Fällen innerhalb eines Tages. Die restlichen Bundesländer: 95 Neuinfektionen in Tirol, 50 in Salzburg, 43 in der Steiermark sowie 41 Fälle in Vorarlberg. 31 Fälle wurden in Kärnten registriert und 18 im Burgenland.

Wöchentliche Betrachtung wichtig

Auf die Wichtigkeit der wöchentlichen Betrachtung im Gegensatz zur täglichen wies die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Donnerstag in einer Aussendung hin: "7-Tages-Fallzahl, 7-Tages-Inzidenz, Anzahl von neuen Clustern innerhalb einer Kalenderwoche, Fälle mit geklärter Quelle" brauche es, um Aussagen zur epidemiologischen Lage machen zu können. "Die Kommunikation von tagesaktuellen Daten ist in dieser Hinsicht nicht zielführend", schrieb die AGES.

Wöchentliche Zahlen waren bisher in Österreich - im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern - in diesem Umfang nicht täglich zu bekommen, erst mit der Einführung der Corona-Ampel im September gab es diese zumindest ein Mal pro Woche. Zudem kursieren einerseits Daten des Krisenstabs aus dem Innenministerium sowie jene vom Dashboard des Gesundheitsministeriums. Dessen Betrieb hat die AGES am Dienstag übernommen, und dort sind nun wiederum Daten aus Epidemiologischen Melderegister (EMS) zu finden sind, was zur Folge hatte, dass die Zahl der aktiven Covid-Infektionen gegenüber dem "alten" Dashboard um fast 2.000 auf 11.274 stieg. Denn hier wurden noch nicht alle gesundeten Personen als geheilt vermeldet. Somit gestaltet sich eine wöchentliche Rückbetrachtungen der Pandemie schwierig. In Deutschland liefert das Robert-Koch-Institut (RKI) hingegen seit langem diese Zahlenwerte in einem "Täglichen Lagebericht des RKI" - samt den tagesaktuellen Daten.

