Der leichte Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich fort. Mit Stand 9.30 Uhr wurden binnen 24 Stunden 4.954 Personen neu positiv auf das Virus getestet.

"Der harte Lockdown wirkt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Nun müssten die Zahlen aber weiter "dramatisch sinken".

Lage in Spitälern stabilisiert sich

Auch in den Spitälern hat sich die Lage stabilisiert. 4.405 Personen waren noch hospitalisiert, 703 davon auf Intensivstationen. Trotz der sinkenden Zahlen sprach Anschober von einer "dramatischen Situation" in Österreich.

Die Zahl der Personen, die mit oder an Corona verstorben sind, ist in Österreich weiterhin hoch. Laut den Zahlen des Innenministeriums wurden am Freitag binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 113 Todesopfer verzeichnet.

Zweite Corona-Welle bringt hohe Übersterblichkeit Die zweite Covid-Infektionswelle hat in Österreich erstmals seit Jahren eine hohe Übersterblichkeit ausgelöst. Für die Woche vom 9. bis zum 15. November weist die Statistik Austria 2.286 Todesfälle …

Mehr als 2.800 Tote

Bisher gab es in Österreich 270.992 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 2.886 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 203.251 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 4.405 Personen in krankenhäuslicher Behandlung und davon 703 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Neuinfektionen nach Bundesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 139

Kärnten: 553

Niederösterreich: 705

Oberösterreich: 1.076

Salzburg: 393

Steiermark: 738

Tirol: 461

Vorarlberg: 273

Wien: 616

393 Neuinfektionen in Salzburg

In Salzburg wurden bisher 19.867 Personen (+393 im Vergleich zur letzten Morgenmeldung) positiv auf Covid-19 getestet. Die Zahl der aktiv infizierten Personen im Bundesland beträgt aktuell laut EMS 5.784 (-206).

Aktiv Infizierte nach Bezirken:

Flachgau 1.489 (+40)

Stadt Salzburg 1.465 (+24)

Tennengau 520 (-8)

Pongau 781 (-71)

Pinzgau 1.331 (-208)

Lungau 198 (+17)

26 Corona-Patienten auf Intensivstation

Derzeit befinden sich 261 Covid-19-Patienten im Spital, davon werden 26 auf der Intensivstation betreut. Den Gesundheitsbehörden wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet (im Alter von 64, 74, 80, 81, 85, 87 Jahren). Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 146.

