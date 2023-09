Der Klimabonus und wo wie viel ausgezahlt wird

Die Auszahlung des Klimabonus auf das Konto startet heute und soll in der zweiten Septemberwoche abgeschlossen sein, die postalische Zustellung läuft bis Ende Oktober. Je nachdem, wo man wohnt, bekommt man zwischen 110 und 220 Euro, Kinder die Hälfte. Ein Antrag ist dafür bekanntlich nicht notwendig.

Wie hoch der Klimabonus ist, hängt vom Wohnort ab, die Regionalkategorisierung wurde auf Basis statistischer Methoden durch die Statistik Austria zugeordnet, heißt es auf der Regierungswebseite. Konkret gibt es vier Kategorien, denen eine Stadt oder Gemeinde zugeteilt werden können. Unterschieden wird dabei nach folgenden zwei Hauptkriterien:

Wie gut ist die Infrastruktur? Wie ausgebaut ist das Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln?

Wie wird die Höhe des Klimabonus ermittelt?

Der Klimabonus setzt sich aus einem Sockelbetrag und einem Regionalausgleich, der die Mehrkosten in der Fortbewegung ausgleichen soll, zusammen. Menschen in Regionen mit geringerer Infrastruktur bekommen einen höheren Regionalaufschlag, als jene in städtischen Gebieten.

Kategorie 1: 110 € Sockelbetrag = 110 €

Städtische Zentren mit sehr guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kategorie 2: 110 € Sockelbetrag + 40 € Regionalaufschlag = 150 €

Städtische Zentren mit guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kategorie 3: 110 € Sockelbetrag + 75 € Regionalaufschlag = 185 €

Regionale Zentren und Gemeinden im Umland von Zentren mit ausreichend guter Basisausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kategorie 4: 110 € Sockelbetrag + 110 € Regionalaufschlag = 220 €

Ländliche Gemeinden und Gemeinden, wo es nur eine grundlegende Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt.

Wie hoch der Klimabonus am Hauptwohnsitz genau ist, kann jede und jeder über ein extra eingerichtetes Tool ermitteln.

Doch nicht immer scheint die Zuteilung auf den ersten Blick logisch nachvollziehbar. Wie eine aufmerksame S24-Userin feststellte, wird etwa die Stadtgemeinde Bischofshofen (Pongau) mit über 10.000 Einwohner:innen und einem Bahnhof der Kategorie 4 zugeteilt und als Landgemeinde gewertet, während zum Beispiel die knapp 5.000-Einwohner-Gemeinde Radstadt (ebenfalls im Pingau) oder die Stadtgemeinde Zell am See im Pinzgau zur Kategorie 3 (Gemeinde mit guter Basisausstattung) zählen.

Statistik Austria kombiniert URT und ÖV-Klassen

Wie die Statistik Austria auf S24-Anfrage am Dienstag mitteilt, wird für die Einteilung der Gemeinden die sogenannte Urban-Rural-Typologie (URT) mit der gemeindespezifischen ÖV-Güteklasse kombiniert. Die URT basiert auf Einflussfaktoren wie zum Beispiel Bevölkerungs- bzw. Beschäftigtendichte oder Pendelverflechtungen. Die kombinierte Darstellung für die jeweilige Gemeinde ist im Übrigen HIER abrufbar. Nach diesem Schema fällt die Gemeinden Bischofshofen in die Klasse 3 und die rund 10.000 Einwohner:innen bekommen in den nächsten Tagen also 220 Euro ausbezahlt. Die Gemeinde Radstadt ist nach der Urban-Rural-Typologie als regionales Zentrum klassifiziert, was in Kombination mit der ÖV-Güteklassen „F“ die Kategorie 3 ergibt, informiert das Team der Geoinformation der Statistik Austria.

Interessierte können die genaue Methodik außerdem HIER nachlesen.

Über 8,5 Millionen bekommen Klimabonus

Für den Klimabonus 2023 sind in Summe 8.574.541 Menschen anspruchsberechtigt. Davon dürften 7.490.914 Menschen ihren Klimabonus direkt auf ihr Konto und 1.083.627 Menschen ihren Klimabonus per Post bekommen. Der Klimabonus in Gutscheinform kann bei tausenden Geschäften eingelöst oder beim Bankpartner bank99 in Bargeld abgelöst werden. Wer im ersten Halbjahr umgezogen oder zugezogen ist, bekommt den Klimabonus erst im Frühjahr 2024.

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr bekommen immer die Hälfte des zugeteilten Klimabonus. Menschen mit Behinderung, die öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen können, bekommen den Sockelbetrag und den vollen Betrag des Regionalausgleichs. Heuer sind das insgesamt 220 Euro. Dazu muss im Behindertenpass eingetragen sein, dass die 'Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar' ist.

(Quelle: SALZBURG24)